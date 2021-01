Karta na týden od 11. ledna: Buďte vytrvalí a nebojte se ukázat drápy

Svátky už jsou minulostí a před námi se otevřely nové příležitosti čerstvě načatého roku. Všichni si přejeme, aby byl lepší než ten uplynulý. Co nám nachystá nadcházející týden?

Týden od 11. ledna bude ovlivňovat karta Síla. Ta patří do skupiny karet velké arkány, které udávají hlavní téma výkladu a základní dějovou linku celého "příběhu", kterým lidský život dozajista je.

Význam karty

Tarotová karta Síla symbolizuje odvahu, nasazení, vůli překonat překážky, dostatek energie i vášně. Je vytrvalá a schopná s možností využít svůj - často netušený - potenciál. Zdaleka nejde jen o fyzično, ačkoli i to zde hraje svou roli. Může jít o překonání sebe sama ve smyslu psychického bloku, otevření "třinácté komnaty" a nahlédnutí dovnitř. Někdy se vyplatí podívat se na zoubek záležitostem, které v nás vzbuzují strach, postavit se čelem problému, co nás trápí. Není žádoucí zamykat se před sebou sama, ale naopak vypustit "démona" uvnitř nás a pokusit se najít s ním společnou řeč, resp. poznat jej a pochopit.

Co můžete udělat

Přijměte svou jedinečnost se vším, co k ní patří. Buďte tolerantní k ostatním, poskytněte jim potřebný prostor a buďte vnímaví. Pomůže vám to i na cestě k sobě samotným. Akceptujte své pudy a zůstaňte věrní pravdě. Buďte aktivní, jděte si za svým, a pokud to bude třeba, ukažte drápy. Zachovejte si vytrvalost, nadhled a chuť situaci vyřešit.

Na co pozor

Netlačte na druhé, nezneužívejte svou sílu či postavení. Nemanipulujte ostatními. Nebuďte malicherní, nelpěte na zbytečnostech. Pozor si dejte na domýšlivost a pocit vlastní nenahraditelnosti.