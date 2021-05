Karta na týden od 10. května: Těšte se na milé setkání a nepotlačujte svou osobnost

Květen se za pár dnů přehoupne do své druhé poloviny a přípravy na léto začínají pomalu nabírat na síle. Přestože je budoucnost důležitá, víc záleží na přítomnosti. Na to bychom neměli zapomínat, protože přítomností budoucnost utváříme. A co si o aktuálním období myslí tarotové karty?

Týdnu od 10. května bude vládnout tarotová karta Dva poháry. Ta patří ke skupině karet tzv. malých arkán. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkán velkých. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Dvojka pohárů patří k nejkrásnějším kartám tarotu. Představuje šťastné shledání, milostný poměr, vášeň, sdílení a harmonii. Přinést s sebou může i velké věci, jakými jsou zasnoubení, svatba, ale i skvělé obchodní spojení, partnerství a přátelství. Základním principem Dvojky pohárů je propojení dvou, aby vzniklo třetí. Týkat se může prakticky čehokoli, co je pro vás emočně důležité, často jde ovšem právě o milostné setkání. Karta obecně symbolizuje vnitřní klid, pocity štěstí, lásku a naplnění.

Co můžete udělat

Užívejte si propojení, harmonii, soulad. Podporujte se navzájem, pomáhejte si v těžších chvílích. Respektujte osobnost druhého a udržte si svou. Každý z nás je samostatná bytost s vlastním názorem a cestou. Udržujte vzájemnost, ale zůstaňte sví.

Na co pozor

Nepřenášejte svá očekávání a nesplněné sny na druhého člověka. Nezaměňujte požitky za lásku. Netlačte na partnera, nemanipulujte city. Nechte ho volně dýchat a dejte pozor na přílišné lpění na lásce. Vždyť právě to do skutečné lásky nepatří.