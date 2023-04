Karta na týden od 10. dubna: Přijměte změnu a těšte se na nové příležitosti

Týdnu od 10. dubna bude vládnout tarotová karta Pětka pohárů. Ta patří ke skupině karet takzvaných malých arkán. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkán velkých. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Pětka pohárů s sebou obvykle přináší lítost a zmatek. Symbolizuje ztrátu a s ní spojený smutek, kdy nejsme v daný okamžik schopni vnímat nic jiného než to, oč jsme přišli. Až s odstupem, který by však neměl představovat příliš dlouhý časový úsek, jsme připraveni i ochotni podívat se na celou záležitost z druhé strany. Není třeba utápět se v pocitu ztráty; naopak je žádoucí nalézt nové příležitosti, které se díky novým okolnostem otevřely. V každém případě jde o dočasnou krizi, která nepředstavuje zásadní ohrožení toho, jak náš život doposud fungoval. A přestože pohárová pětka ráda zasahuje na citlivých místech, je třeba zvednou hlavu a pokračovat v cestě, obohaceni o novou zkušenost.

Co můžete udělat

Přijměte změnu a pokračujte dál. Snažte se najít i to dobré, co s sebou nové podmínky přinášejí. Zachovejte si sebedůvěru a s nadějí hleďte do budoucna. Zamyslete se nad svými očekáváními v dané záležitosti - nebyla nereálná?

Na co pozor

Nedramatizujte zbytečně situaci a nepěstujte v sobě pocit ublížení. Nejste sami, komu se nedaří; jde pouze o dočasný stav, proto se neusazujte v roli oběti, které se kvůli věčné smůle nikdy nic úplně nedaří.