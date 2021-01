Karta na týden od 1. února: Zůstaňte ve střehu, vaše snaha se zúročí

Tarotové karty jsou jazykem samy o sobě. Hovoří v symbolech, nepřímo poukazují na případný problém a nabízí vhled do vědomí i podvědomí. Obvykle tazateli potvrdí to, co často už sám tuší, a nepřímo jej nasměrují. Nikdy ovšem za něho neučiní rozhodnutí.

Týdnu od 1. února bude vládnout tarotová karta 2 pentakly. Ta patří ke skupině karet tzv. malé arkány. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkány velké. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Dvojka pentaklů symbolizuje pohyb, pohrávání si s několika možnostmi, přirozený vývoj, změnu či vrtkavost. Začalo rušné období, kdy bude třeba zůstat aktivní, udržovat rovnováhu, zachovat soustředění a nevzdávat se svého plánu. Může jít o dobu náročnou, kdy bude nutné udržet všechny pomyslné "balonky" ve vzduchu; ať už symbolizují cokoli. Úsilí je namístě, nicméně povolíte-li uzdu vlastní kreativitě, uvolníte své obruče a zůstanete v proudu života, vaše snaha se zúročí.

Co můžete udělat

Zůstaňte ve střehu, buďte obratní a hraví. Přizpůsobte se novému a změny vítejte jako nové příležitosti. Nasedněte na aktivní vlnu a nechte se unášet proudem života. Využijte příležitosti vyrovnat se s více situacemi najednou a zvládnout je. Žijte okamžikem, ale hleďte do budoucnosti.

Na co pozor

Nebuďte vrtkaví a nestálí, nenechte se vyvést z rovnováhy. Nepochybujte o sobě a nezmatkujte. Nebuďte naklonění kompromisním řešením, nerozčilujte se.