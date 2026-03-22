23. 3. Ivona
Horoskop na týden od 23. do 29. března: Blíženci narazí na nečekanou pravdu, Kozorozi konečně zpomalí a přehodnotí směr

Horoskop na týden od 23. do 29. března 2025.
Horoskop na týden od 23. do 29. března 2025.
Jana Harmáčková
Týden od 23. do 29. března přináší silnou energii nových začátků i potřebu udělat si jasno v tom, co chcete dál. Planety vás mohou popostrčit k rozhodnutím, která už nelze odkládat, zároveň ale vyzývají k rozvaze a naslouchání vlastní intuici. Jak se tyto vlivy promítnou do vašeho zdraví, práce i vztahů? Podívejte se, co vás v následujících dnech čeká podle znamení zvěrokruhu.

Týden před vámi přináší zajímavou kombinaci zpomalující energie a nových impulsů, které vás mohou nasměrovat jinam, než jste původně plánovali. Slunce se postupně posouvá znamením Berana, a tím do života mnohých z vás vnáší chuť jednat, rozhodovat se rychleji a nenechávat věci „na potom. Zároveň ale planety naznačují, že ne všechno bude tak přímočaré, jak by se na první pohled mohlo zdát. V těchto dnech se může silněji ozývat potřeba udělat si jasno – v práci, ve vztazích i sami v sobě. Některé situace, které jste dosud přehlíželi nebo odkládali, si nyní mohou říct o pozornost. Nebude to nutně nepříjemné, spíše osvobozující. Právě upřímnost vůči sobě samým vám může pomoci udělat krok vpřed a ulevit si od zbytečné nejistoty.

Zároveň se ale vyplatí nepodléhat impulzivním rozhodnutím. Energie tohoto týdne vás sice může tlačit do akce, ale klíčem k úspěchu bude schopnost na chvíli se zastavit a promyslet si další kroky. Pokud najdete rovnováhu mezi spontánností a rozvahou, můžete dosáhnout velmi zajímavých posunů.

V mezilidských vztazích se otevírá prostor pro upřímnější komunikaci. Možná zjistíte, že některé věci stačí jen vyslovit nahlas, aby se začaly přirozeně řešit. Zkuste více naslouchat – nejen druhým, ale i vlastní intuici, která bude v těchto dnech překvapivě silná.

Celkově je tento týden ideální pro nové začátky, drobné změny i odvážnější rozhodnutí. Pokud se odhodláte vystoupit ze zajetých kolejí, může vás čekat příjemné překvapení. Stačí udělat první krok.

Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Zdraví: Tento týden pro Vás působí jako „nová kapitola s tvrdými deskami: Slunce ve Vašem znamení posiluje chuť začít, ale blízkost Saturnu připomíná, že tělo má svůj rozpočet a časový plán. Zkuste si to představit jako nový sportovní plán: první den Vás to vystřelí, třetí den už chcete vidět výsledky – a právě tam je klíč. V týdnu je výhodné stavět na pravidelnosti (stejný čas spánku, jednoduché jídlo, krátký pohyb denně), ne na heroických výkonech. Počítejte také s tím, že neděle je v Praze spojená se změnou času; pokud jste citlivější, připravte si „měkčí“ ráno, bez přísných nároků na výkon.

Kariéra: Kombinace Berana a Saturnu je pro práci jako nově otevřený projektový board: všechny nápady jsou vidět, ale hned je potřeba připsat odpovědnosti, termíny a kritéria úspěchu. Kolem středy (konjunkce Slunce se Saturnem) se vyplatí dělat rozhodnutí, která zní dospěle – i kdyby nebyla „nejzábavnější“. Třeba říct „ano jen tomu, co opravdu zvládnete, nebo zkrátit rozsah projektu tak, aby byl dokončitelný. Ve druhé půlce týdne může sextil Saturnu s Plutem nahrávat strategii: udělejte si pořádek ve smlouvách, přístupových právech, rozpočtech, a hlavně v tom, co už Vám nic nepřináší.

Vztahy: Ve vztazích můžete působit přímočařeji než obvykle – Venuše v Beranu přeje upřímnosti, ale Saturn vedle Slunce chce respekt. Ideální je „teplá asertivita: říct pravdu bez zraňování. Pokud jste v partnerství, nastavujte pravidla spolu – ne jako rozsudek, ale jako plán (kdo co zařídí, jaký má kdo prostor, jak budete řešit peníze a čas). Pokud jste single, je to týden, kdy Vás může přitahovat někdo, kdo má jasné mantinely a dospělý styl; zároveň si hlídejte, ať si z náklonnosti neděláte pracovní výkon.

