Přeskočit na obsah
29. 3. Taťána
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Duben zamíchá kartami: Berani dostanou impuls, Váhy prověří vztahy a další znamení přijde o jistotu

Jana Harmáčková

Duben přináší zlomové momenty i nové příležitosti. Některá znamení se posunou v práci, jiná budou řešit vztahy a jedno si bude muset přiznat, že je čas něco pustit. Podívejte se, co čeká právě vás.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Duben přináší období, kdy se věci začínají hýbat z místa a nabírají konkrétnější směr. Možná pocítíte větší chuť jednat, rozhodovat se a konečně dotáhnout to, co jste v poslední době odkládali. Energie tohoto měsíce přeje novým začátkům, ale zároveň nebude tolerovat váhání – pokud víte, co chcete, je čas udělat první krok. Pokud naopak tápete, duben vás může přimět podívat se pravdě do očí.

Horoskop pro vaše znamení zvěrokruhu. Denní, týdenní, měsíční horoskopy

Ne pro každého ale bude tento měsíc jen o růstu a příležitostech. Některá znamení čeká zpomalení, jiné důležité rozhodnutí nebo nutnost něco pustit, aby se mohlo posunout dál. Klíčem bude vnímat vlastní potřeby, nepřepínat síly a nebát se změn, i když mohou být nepohodlné. Podívejte se, co si hvězdy připravily právě pro Vás v oblasti práce, zdraví a vztahů.

Beran

Duben Vám přinese novou energii a chuť posunout věci kupředu. V práci se může objevit příležitost, kterou by byla škoda nevyužít. Ve vztazích ale bude důležité zpomalit a víc naslouchat. Dejte si pozor na přetížení a dopřejte si prostor na odpočinek.
Býk

V dubnu pocítíte větší potřebu jistoty a stability. Práce Vám může přinést konkrétní výsledky, pokud vydržíte ve svém tempu. Ve vztazích se otevře téma důvěry a sdílení. Dbejte na pravidelný režim, Vaše tělo to ocení.
Blíženci

Čeká Vás měsíc plný komunikace a nových podnětů. V kariéře se může objevit zajímavý projekt nebo spolupráce. Ve vztazích ale hrozí nedorozumění, pokud nebudete mluvit otevřeně. Zaměřte se i na psychickou pohodu a klid.
Rak

Duben Vás povede k většímu zklidnění a návratu k sobě. V práci se vyplatí držet se osvědčených postupů. Ve vztazích budete hledat jistotu a bezpečí. Dopřejte si více odpočinku a péče o tělo.
Lev

Vaše ambice budou v dubnu silnější než obvykle. V práci můžete zazářit a získat uznání. Ve vztazích si ale dejte pozor na přílišnou dominanci. Nezapomínejte na rovnováhu mezi výkonem a regenerací.
Panna

Duben Vám přinese potřebu udělat si pořádek v prioritách. V práci se Vám bude dařit díky systematičnosti. Ve vztazích ale může přijít chvíle pravdy. Zaměřte se i na prevenci a drobné zdravotní signály.
Váhy

V tomto měsíci budete hledat rovnováhu mezi tím, co chcete Vy, a co očekává okolí. V práci se může objevit rozhodování, které nebude jednoduché. Ve vztazích se otevřou důležitá témata. Dbejte na psychickou pohodu a nepřepínejte se.
Štír

Duben pro Vás bude intenzivní a transformační. V kariéře můžete jít více do hloubky a posunout se dál. Ve vztazích se ukáže, co je skutečně pevné. Dopřejte si čas na regeneraci a práci se stresem.
Střelec

Čeká Vás měsíc nových možností a inspirace. V práci můžete dostat šanci vyzkoušet něco nového. Ve vztazích bude důležitá otevřenost a upřímnost. Dejte si ale pozor na přehnané tempo.
Kozoroh

Duben Vás povede k větší disciplíně a soustředění. V práci můžete dosáhnout viditelného pokroku. Ve vztazích bude důležité uvolnit kontrolu. Nezapomínejte na odpočinek a regeneraci.
Vodnář

Vaše nápady budou v dubnu velmi silné. V kariéře můžete přijít s něčím inovativním. Ve vztazích ale bude potřeba více empatie. Zaměřte se i na rovnováhu mezi prací a osobním životem.
Ryby

Duben Vám přinese citlivější vnímání okolí. V práci se Vám bude dařit, pokud se nenecháte rozptýlit. Ve vztazích budete hledat blízkost a pochopení. Dbejte na své hranice i psychickou pohodu.
Zdroj: Astro.com, Ephemeris

Všechny štítky

