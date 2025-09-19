Tento víkend stojí na třech výrazných energiích. Nejprve se napětí mezi touhou po změně a nutností držet se osvědčeného může projevit drobnými zvraty v programu (v řadě znamení probudí spontánnost, ale i potřebu improvizovat). V neděli vrcholí novoluní v Panně – praktické, zemité znamení nás vede k tomu, abychom doladili detaily, vyčistili agendu, upravili denní režim a udělali konkrétní rozhodnutí, která vydrží. Současně se hlásí o slovo i střet sluneční vitality s disciplínou Saturna: povinnosti, hranice a odpovědnost se ozvou tak, abychom nastavili realistické tempo.
Mohlo by vás zajímat
Horoskop pro vaše znamení zvěrokruhu. Denní, týdenní, měsíční horoskopy
Horoskop na poslední prázdninový týden: Připravte se na pořádnou divočinu!
Horoskop pro vaše znamení zvěrokruhu. Denní, týdenní, měsíční horoskopy
Berany čeká nová energie, Váhy učiní velká rozhodnutí. Co přinese týden vám?
Horoskop pro vaše znamení zvěrokruhu. Denní, týdenní, měsíční horoskopy
Týdenní horoskop: Panny prolomí ledy, Lvi objeví ráj a Raci stojí před velkou volbou
Horoskop pro vaše znamení zvěrokruhu. Denní, týdenní, měsíční horoskopy