Co přinese víkend? Pannám reset a Střelcům nový směr. Vodnáři budou přehodnocovat

Horoskop
Horoskop
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Víkendový horoskop na 20.–21. září: sobota přeje praktickým krokům a opatrnosti v nečekaných situacích, neděle přináší novoluní v Panně a s ním možnost nastavit nový režim. Čeká nás i střet povinností a ambicí – ideální chvíle udělat pořádek v plánech, vztazích i rozpočtu.

Tento víkend stojí na třech výrazných energiích. Nejprve se napětí mezi touhou po změně a nutností držet se osvědčeného může projevit drobnými zvraty v programu (v řadě znamení probudí spontánnost, ale i potřebu improvizovat). V neděli vrcholí novoluní v Panně – praktické, zemité znamení nás vede k tomu, abychom doladili detaily, vyčistili agendu, upravili denní režim a udělali konkrétní rozhodnutí, která vydrží. Současně se hlásí o slovo i střet sluneční vitality s disciplínou Saturna: povinnosti, hranice a odpovědnost se ozvou tak, abychom nastavili realistické tempo.

Výsledkem může být víkend, který nepřinese jen zážitky, ale i hmatatelný posun: Panny začínají novou kapitolu, Lvi si srovnají finance, Ryby kultivují partnerskou rovnováhu, Střelci vidí jasněji v kariéře a Vodnáři přehodnocují, co má skutečnou cenu.

Přečtěte si horoskop pro své znamení zvěrokruhu.

