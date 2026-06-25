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Červenec podle hvězd: Blížencům otevře nové dveře, Raci konečně pochopí, koho mají pustit k sobě

Horoskop
HoroskopFoto: Shutterstock – Billion Photos
Horoskop
HoroskopFoto: Shutterstock – Billion Photos
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Červenec podle hvězd přeje letní lehkosti, ale i důležitým uvědoměním. Některá znamení čeká nová energie ve vztazích, jiná si budou muset víc hlídat zdraví, odpočinek nebo pracovní hranice. Podívejte se, co právě vám přinese měsíc plný emocí, změn, radosti i malých životních rozhodnutí.

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Červenec přináší období, kdy se tempo roku přirozeně mění. Dny jsou delší, nálada lehčí a mnozí z nás začínají víc naslouchat tomu, co jim dělá dobře. Hvězdy tentokrát přejí odvaze zpomalit, dopřát si radost, ale také si upřímně přiznat, kde už dlouho jedeme jen ze setrvačnosti. Letní energie může otevřít prostor pro nové zážitky, spontánní setkání i důležitá rozhodnutí, která jsme v předchozích měsících odkládali.

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Každé znamení pocítí červenec trochu jinak. Někdo bude řešit vztahy a potřebu větší blízkosti, jiný pracovní směr, peníze nebo vlastní zdraví. Společným tématem ale bude rovnováha mezi povinnostmi a osobním štěstím. Červenec nás nebude tlačit k dokonalosti, spíš k větší pravdivosti: k sobě, k druhým i k tomu, co si od života opravdu přejeme.

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Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Zdraví

Červenec pro vás nebude měsícem, kdy by tělo sneslo dlouhodobé přepínání jen proto, že „to ještě zvládnete. Právě naopak. Vaše energie může přicházet ve vlnách: jeden den budete mít pocit, že zvládnete práci, sport, rodinu i večerní posezení s přáteli, druhý den vás ale může dohnat únava, podrážděnost nebo zvláštní vnitřní neklid. Neberte to jako slabost. Spíš jako signál, že vaše tělo chce pravidelnější rytmus a méně nárazového výkonu.

Pro Berany bude v červenci důležité hlídat si především spánek, hydrataci a přehřívání organismu. Pokud jste zvyklí fungovat v tempu „rychle, hned a naplno, zkuste si tentokrát nastavit jednoduché pravidlo: než něco přidáte, něco uberte. Chcete víc sportovat? Pak si dopřejte i víc odpočinku. Plánujete hodně společenských akcí? Nechte si mezi nimi prostor na klid. Váš organismus vám poděkuje víc než za další velkolepý výkon.

Dobře vám udělá pohyb, který z vás dostane napětí, ale nezničí vás. Ideální budou svižné procházky, plavání, lehčí běh, jóga nebo cokoliv, kde se můžete zpotit, ale nebudete sami sobě dokazovat, že musíte být nejlepší. V červenci se učíte jednu důležitou věc: zdraví není soutěž. Je to základna, ze které potom můžete vítězit tam, kde vám na tom opravdu záleží.

Kariéra

V práci se může červenec nést ve znamení rozhodování. Některé věci, které jste dlouho odkládali, se začnou hlásit o pozornost. Možná půjde o projekt, který potřebuje jasnější směr, možná o kolegu, s nímž se vám nedaří sladit tempo, nebo o vlastní otázku, zda jste tam, kde chcete být. Berani neradi přešlapují na místě, a právě proto vás může rozčilovat všechno, co působí pomalu, nejasně nebo zbytečně komplikovaně.

Pozor ale na příliš rychlé reakce. V první chvíli se vám může chtít bouchnout do stolu a říct věci bez obalu. Upřímnost je vaše síla, ale v červenci se vám vyplatí přidat k ní diplomacii. Ne proto, abyste ustoupili, ale proto, abyste dosáhli svého chytřeji. Když si připravíte argumenty, ukážete výsledky a pojmenujete konkrétní řešení, můžete získat mnohem větší vliv než hlasitým prosazováním.

Finančně může měsíc přinést chuť utrácet za zážitky, vybavení, dovolenou nebo něco, co vám okamžitě zlepší náladu. Není na tom nic špatného, jen si dejte pozor na impulzivní rozhodnutí. To, co dnes vypadá jako zasloužená odměna, by vám za pár týdnů mohlo připadat jako zbytečný úlet. Kariérně je červenec vhodný k tomu, abyste si řekli o víc prostoru, odpovědnosti nebo uznání. Jen to udělejte ve chvíli, kdy za vámi stojí fakta, ne pouze emoce.

Vztahy

Ve vztazích budete v červenci výrazní, přímí a možná o něco citlivější, než si sami připustíte. U zadaných Beranů se může ukázat, že některé drobné neshody nejsou tak drobné, jak se zdály. Nemusí jít o drama. Spíš o moment, kdy si uvědomíte, že nechcete pořád táhnout všechno sami, nebo že potřebujete víc pozornosti, podpory a spontánnosti. Pokud o tom dokážete mluvit bez výčitek, může to vztahu výrazně prospět.

Partner může vnímat vaši energii jako inspirující, ale někdy také vyčerpávající. Zkuste si proto hlídat, jestli druhému opravdu dáváte prostor, nebo jestli už předem víte, co si myslí, cítí a potřebuje. Červenec vám připomene, že láska není jen vášeň a tah na branku, ale i schopnost na chvíli ztišit vlastní tempo a naslouchat.

Nezadaní Berani mohou zažít velmi živé období. Letní atmosféra vám dodá odvahu, šarm i chuť flirtovat. Může se objevit někdo, kdo vás okamžitě zaujme, ale hvězdy radí nespěchat. Chemie je krásná věc, jenže vy v červenci můžete snadno zaměnit intenzitu za skutečnou blízkost. Dejte novým známostem čas, ať se ukáže, jestli za prvním okouzlením stojí i něco hlubšího. Rodinné vztahy mohou vyžadovat trpělivost, hlavně pokud se někdo pokusí zasahovat do vašich rozhodnutí. Reagujte klidně, ale pevně. To bude vaše nejlepší kombinace.

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Zdroj: Astro.com, Ephemeris

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