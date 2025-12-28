Přeskočit na obsah
28. 12. Bohumila
Astrologická křižovatka roku: Co vám týden mezi 29. prosincem a 4. lednem napoví o práci, vztazích i zdraví

Horoskop
Horoskop
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Poslední dny roku a první kroky roku nového v sobě nesou zvláštní napětí mezi uzavíráním minulosti a opatrným vyhlížením budoucnosti. Týden od 29. prosince do 4. ledna je astrologicky významný – Slunce prochází Kozorohem, který nás vede k bilancování, zodpovědnosti a realistickým plánům, zatímco doznívající vlivy konce roku zesilují potřebu vnitřního klidu a jasných rozhodnutí.

Reklama

Týden od 29. prosince do 4. ledna je přirozeným přechodem mezi uzavíráním starého a prvním pevným krokem do nového roku. Astrologicky v něm dominuje energie Kozoroha, která nás vede k bilancování, odpovědnosti a nastavování realistických plánů – ne těch „pěkných na papíře, ale takových, které se dají opravdu žít. Zároveň se ve vzduchu drží jemné napětí: touha něco změnit je silná, jenže tělo i psychika si ještě nesou dozvuky uplynulých měsíců. Právě proto má tento týden schopnost ukázat, kde už je čas přestat se přemáhat a kde naopak dává smysl zabrat a dotáhnout důležité věci do konce.

Výrazným momentem je také úplněk v Raku, který zesiluje citlivost, potřebu bezpečí a téma domova – nejen ve smyslu bydlení, ale i vnitřního zázemí, o které se opíráme, když je náročněji. Mnozí budou víc vnímat nálady druhých, rychleji se dojmou a zároveň budou mít silnější potřebu jasno říct, co jim dává smysl a co už ne. Horoskop pro jednotlivá znamení proto v následujících odstavcích míří prakticky: pomůže vám zorientovat se v tom, kde v kariéře utáhnout šrouby a kde je naopak povolit, jak ve vztazích neztratit hranice ani něhu, a jak v oblasti zdraví vybalancovat výkon s regenerací.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Znamení zvěrokruhu - Beran
Foto: Shutterstock

Kariéra

Začátek týdne přináší Beranům v pracovní oblasti možnost konečně prorazit tam, kde dosud naráželi na překážky. Mars v Kozorohu – ve své exaltaci – nyní prochází vaším sektorem kariéry a dodává vám obrovskou dávku ambicí a výdrže. Pokud jste v poslední době pociťovali ve své profesi jisté bloky či zdržení, v tomto týdnu se konečně začnou uvolňovat. Od středy, kdy Luna vstoupí do znamení Blíženců, pocítíte intelektuální vzpruhu – bude to vhodný čas naplánovat nové projekty a nastavit si cíle pro rok 2026. Na konci týdne se při úplňku v Raku (vaše zóna domova a rodiny) ukáže, jak pevné jsou základy, na nichž budujete svou kariéru, a co by bylo vhodné posílit, abyste obstáli v budoucnu. Využijte tento vhled k upevnění zázemí – v únoru totiž vstoupí do vašeho znamení Saturn, který vás na několik let obdaří větší odpovědností a potřebou pevného řádu

Vztahy

Hned v úvodu týdne vám Luna v Býku připomene, co jste ve vztazích ochotni tolerovat a čemu už dál nechcete věnovat svou energii. Je to vhodná doba ujasnit si osobní hranice – ať už vůči partnerovi, rodině nebo přátelům – a uvědomit si, na čem vám doopravdy záleží. Středa a čtvrtek pod vlivem měsíce v Blížencích přejí komunikaci, proto otevřeně probírejte vše, co je třeba si vyjasnit. V partnerském dialogu se snažte být upřímní, ale zároveň naslouchejte druhé straně. O víkendu se díky úplňku v Raku mohou dostavit silné emoce spojené s rodinou a domácím prostředím. Najděte si čas na své nejbližší – společně strávené chvíle a pocit bezpečí vám nyní pomohou prohloubit vzájemné vazby. Pokud v poslední době vzniklo mezi vámi a blízkými nedorozumění, energie úplňku napomůže k očistné upřímnosti a urovnání vztahů.

Zdraví

Mars v Kozorohu vás tento týden žene k výkonům na hranici možností. Vaše odhodlání je obdivuhodné, ale hvězdy radí nepřepínat síly – nezapomínejte na pravidelný odpočinek a spánek. Berani mívají sklon ignorovat únavu, avšak nyní je obzvlášť důležité naslouchat signálům těla. Saturn se stále pohybuje závěrečnými stupni Ryb, což může u mnohých z vás vyvolávat jistou vnitřní tenzi či psychosomatickou únavu. Dopřejte si proto dostatek mentální hygieny – relaxaci, meditaci či jiný způsob, jak uvolnit stres nahromaděný během náročného roku. Úplněk v Raku vám o víkendu připomene, jak důležitá je emocionální rovnováha pro vaše zdraví. Pečujte proto nejen o tělo, ale i o duši: čas strávený v klidném domácím prostředí a v náruči blízkých vám dodá sílu do dalších dnů.

