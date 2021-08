Holky to chtějí taky. Porno vytváří "orgasmovou propast", chybí v něm vyvrcholení žen

Jen v pouhých 18 procentech zobrazují nejsledovanější pornografická videa ženské vyvrcholení. Erotický portál Pornhub má za den průměrně 115 milionů návštěv a právě pornografie je často vzdělávacím nástrojem mnoha jedinců.

Uspokojení muži jsou podle čtyři roky staré studie zobrazeni v 78 procentech případů. Na základě dat by se tak dalo soudit, že se na ženské potěšení v mainstreamovém pornu nebere ohled. Americká profesorka a sexuální psycholožka Laurie Mintzová jako první použila termín "orgasm gap" (v překladu orgasmová propast), jenž ukazuje na nerovnost dosahování vrcholu při sexuálním styku.

Ve své knize odkazuje na průzkum, jehož se účastnilo 52 tisíc Američanů. Vyplynulo z něj, že během sexu dosahuje orgasmu pravidelně 95 procent heterosexuálních mužů, zatímco u žen je to pouhých 65 procent. Mintzová argumentuje, že důvodem je nedostatek kulturního porozumění stimulaci klitorisu, která je nezbytná pro uspokojení většiny žen. Důvodem takového "neporozumění" může být právě mainstreamové porno, v němž se této aktivitě nevěnuje příliš pozornosti. Taková souvislost nabývá více reálných obrysů v momentu, kdy má například portál Pornhub v průměru 115 milionů návštěv za den.

Sexuální výchovu čerpáme z porna

"Pornografie je v naší společnosti jedním z mála zdrojů praktické inovace a kreativity v sexu. Ať se už se nám to líbí nebo ne, dochází při jejím sledování k učení a vštěpování řady stereotypů. Třeba toho, jak by měly při sexu vypadat projevy mužů a žen, jak by měla fungovat mužská či ženská výkonnost nebo jak rychle dojde ke vzrušení a vyvrcholení," říká sexuální koučka Julie Gaia Poupětová.

Potvrzuje, že tento filmový žánr do určité míry supluje část sexuálního a partnerského vzdělávání. "Musíme si ale uvědomit, že tenhle výsek pornografií zobrazované sexuality, který je přizpůsobený na míru potřebám diváka - většinou muže -, opravdu nikdy nemůže nahradit plnohodnotný vzdělávací systém vztahových dovedností. Systém, kde se lidé mohou učit lépe komunikovat, interagovat a reagovat na potřeby druhé strany."

Na nereálnost mainstreamového porna reagují například režisérky Erika Lustová, Anna Arrowsmithová nebo Petra Joyová, které začaly točí vlastní filmy. A je to právě ženské porno, co nabourává nastavené stereotypy sexuality. "Ženy v něm mají normální těla, někdy prožívají vzrušení více dovnitř a nevyjadřují se příliš nahlas. Někdy jsou smyslné, rafinované, drsnější, jindy naopak odlehčené, ne vážné a bez tlaku na výkon. Na všechno je více času. Ženské porno postihuje spektrum ženských fantazií a erotických představ," popisuje Poupětová, autorka knihy Intimní štěstí, jež má čtrnáctiletou praxi s vedením kurzů pro dospělé.

"Nesouloživé aktivity" se taky počítají

Filmy tvořené ženami a pro ženy spíše než na tělesnou interakci jako takovou sází na kontext zarámovaný příběhem. Pracují s tím, že ženy podstatně více vzrušuje celková atmosféra, prostředí, v němž se scéna odehrává, emoce aktérů a vztahy mezi nimi.

"Vztahy a pocity jsou to, co ženy ve videích se sexuální tématikou baví. Díky tomu se mohou do aktérů vcítit. Navíc ženy vnímají emoce, ať už ve videu jsou nebo ne. Když tam téměř žádné nejsou, často pak čtou celý příběh jako plytký, povrchní a předstíraný," popisuje Poupětová důvod, proč ženy potřebují více kontextu a nejen samotnou akci. "Chceme vědět, kdo, kde, s kým, proč a hlavně jaké pocity měli aktéři videa před tím, při tom i po tom. A právě to najdeme daleko více v ženském pornu," dodává.

Budování sexuální tenze mezi aktéry filmu najdete například na stránkách Bright Desire, portál Make Love, Not Porn Cindy Gallopové zase zveřejňuje videa reálných lidí s heslem "Nejsme amatéři" odkazujícím na to, že není pravda, že jen profesionálové to dělají správně a dobře. Videa Eriky Lustové najdete na portálu Lust Cinema. Všechny tyto a několik dalších jsou zpoplatněny.

"Sledování ženského porna může partnery motivovat ke změně konzervativního pohledu na sexuální aktivity. Například k rozšíření 'ohrádky správného sexu' o aktivity, které jim předtím nepřipadaly tak běžné. Zde je pak potřeba přestat nadřazovat soulož jako jediný správný způsob k dosažení orgasmu, ale brát rovnocenně všechny možné cesty, zejména při dosahování ženského vyvrcholení. Tohle zrovnoprávnění nesouloživých aktivit, kdy žena například používá pomůcky a muž se toho úplně v pohodě s láskou, empatií a zájmem účastní, bohužel ještě stále spoustě párů nejde. A ledaskdy se tomu brání i samy ženy," vysvětluje Poupětová.

Filmy režírované ženami jako návod do reálného života

Kromě toho, že videa filmařek erotických filmů ukazují ženský orální sex delší než deset sekund (jak zmiňuje Erika Lustová pro britský deník The Guardian), vytváří také obraz konsenzuálního a respektujícího vztahu mezi mužem a ženou. Například pornografický portál Pornhub teprve na jaře tohoto roku (funguje od roku 2007) poprvé vydal oficiální prohlášení, podle něhož odstranil téměř 700 tisíc videí s problematickým obsahem jako právě násilný a nekonsenzuální pohlavní styk.

V souvislosti s tím zmiňuje Julie Gaia Poupětová to, že pokud nemáme dovednost komunikace (v těch lepších, ne primárně násilně motivovaných případech), necháme se řídit společenskými a genderovými stereotypy, které mohou být ovlivněné právě erotickými videi.

Důležité je tak podle ní během sexu praktikovat takzvaný ongoing consensus (v překladu průběžný souhlas). "To, co lidi učím, je komunikace před sexem, v jeho průběhu a po něm. Může být verbální, ale i neverbální. Klíčové ale je, aby nějaká byla. Většinou máme lidi, kteří mají řadu dovedností, jak kolem sexu, tak i při něm efektivně komunikovat, a předpokládají tuto dovednost i u svého protějšku. Druhá skupina kolem sexu komunikuje dost neefektivně a předpokládá tu samou kvalitu komunikace na druhé straně. Navíc si bohužel své nekompetence často vůbec nejsou vědomi. Pochopitelně lidé z druhé skupiny převažují. Jak mezi muži, tak mezi ženami," uvádí Poupětová a dodává, že velmi důležitá a opomíjená je právě psychologie komunikace, která předchází milování a dokáže ženy naladit.

Ve společnosti stále panuje předsudek, že muži jsou biologicky sexuálnější než ženy. Studie z roku 2019 ale ukazuje, že ženy se při pohledu na erotické podněty vzruší úplně stejně jako muži. "Aby je ale takový obsah zajímal a k něčemu vedl, potřebují vidět něco, co vypadá jako ony. Chtějí vidět nezávislé ženy, které objevují svoji sexualitu. Nebojí se, ale zároveň nejsou sexuální bohyně. Chtějí vidět atraktivní muže, kteří sdílejí jejich životní styly a nápady," říká pro britský The Guardian Švédka Lustová a vystihuje tak jednoduchou věc - ženy to chtějí taky.

