V 68 letech se chce stát topmodelkou Německa. Reality show vzbudila vášnivou debatu

Barbara se udržuje v kondici lyžováním, turistikou, jógou a tancem. Lieselotte se zase seberealizuje v hudbě a ve zdravém životním stylu. Obě tyto ženy se zúčastní 17. řady reality show Německo hledá topmodelku. Na tom by nebylo nic neobvyklého, kdyby Lieselotte nebylo 66 let a Barbaře o dva roky více. Vyšší věk je právě to, co je odlišuje od dalších 29 kandidátek.

Televizní show, za kterou stojí topmodelka Heidi Klumová, prošla v posledních letech velkými změnami. Pořad byl jeden čas kritizován za prezentaci jednotného modelu krásy, což je už dávno minulostí. Například v loňském roce soutěž vyhrála transgender modelka Alex Mariahová.

V letošním roce budou usilovat o vítězství ženy ve věku od 18 do 68 let, s výškou v rozmezí od 1,54 do 1,95 metru a velikostí oblečení od čísla 30 do 54. Barbara chce být "první osmašedesátiletou ženou, která se stane příští německou topmodelkou. Chce motivovat všechny starší ženy a ukázat, že věk je jen číslo," napsal server německého magazínu Spiegel. Lieselotte zase doufá, že bude pro ostatní inspirací a povzbudí je svou pozitivní povahou.

"Nemělo by existovat žádné věkové omezení. Barbara a Lieselotte budou hrát stejně tvrdě jako mladší kandidátky. Energie, kterou ty dvě mají, je velmi citelná. Mají velkou vůli, což je skvělé," komentovala výběr finalistek Klumová.

Fanoušci a fanynky na zařazení zralých žen mezi kandidátky letošní soutěže reagují většinou pozitivně. Jedna ze sledujících na Instagramu nicméně poznamenala, že nechápe, proč jsou Barbara a Lieselotte oblečené do šatů v princeznovském stylu. Pořadatelům vytýká, že pro ně měli zvolit odlišný styling.

Jiný z diváků zase podotýká, že když se někteří lidé mohou vydat na politickou dráhu v 75 letech, proč by nemohly ženy začít po šedesátce s modelingem. Jiný uživatel sociální sítě naopak tuto volbu kritizuje a míní, že soutěž toho má s modelingem každým rokem společného čím dál méně.

