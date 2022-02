Finanční plán vám pomůže udržet peníze pod kontrolou a mít jich dostatek i ve stáří

Každá z nás má svoje vysněné cíle, kterých by v životě chtěla dosáhnout. Přestěhovat se do domu s velkou zahradou, zaplatit dětem zahraniční studia, létat na nákupy do New Yorku, na Pařížský týden módy či se vydat na cestu kolem světa. Ke splnění takových cílů je potřeba mít dobrý finanční základ. Ale jak si ho vytvořit, když peněz není nazbyt? Pomocí finančního plánu. Co to je a jak vám může pomoct, vysvětluje Martin Novák, hlavní analytik společnosti Broker Consulting.

Martine, k čemu je mi dobré finančně plánovat?

Dobré finanční zázemí přináší klid, pohodlí a celkově i kvalitnější život. Díky finančnímu plánu si ujasníme, co si chceme splnit, uděláme si pořádek ve financích a zvolíme cestu, jak si vše splnit. Budeme-li si cíle plnit jen nahodile a impulsivně, jde třeba o dovolené na úvěr či neustálé nákupy, svůj život tím velmi poznamenáme. V životě procházíme různými milníky, jako je první práce, vlastní bydlení, svatba, narození dětí, ale i případná závažnější nemoc, rozvod či ztráta zaměstnání. To vše silně pocítí i naše peněženka. Je tedy dobré být na to připraven a současně si dál plnit své cíle.

Má ale smysl řešit finanční plán, když nemám kdovíjak vysoký výdělek?

Právě v této situaci to má obrovský smysl. Nejde totiž o to, kolik vyděláte, ale jak o své peníze pečujete - cílem je samozřejmě mít pod kontrolou příjmy i výdaje. Pokud se finančním plánem řídíte dlouhodobě, budete mít peníze na důležité věci přesně ve chvíli, kdy je potřebujete. A nejen to, finanční rezervu budete mít i ve stáří, abyste ho mohla prožít důstojně a nespoléhala se jen na státní důchod.

Co bych tedy měla udělat jako první?

Nejdřív bych vám doporučil udělat si přehled v měsíčních příjmech a výdajích. Poté byste se měla zamyslet nad tím, čeho byste chtěla v životě dosáhnout či co si ještě chcete splnit. Důležité je mít splněné základní cíle - mít vlastní bydlení, zabezpečit příjmy a majetek, vytvořit středně a dlouhodobé rezervy a také prostředky na stáří. Dovolená je určitě také důležitá, ale její efekt nevydrží dlouho. Finančním plánováním nemusíte trávit dlouhé večery, doporučuji obrátit se na zkušeného finančního konzultanta, který vám se vším pomůže.

A co když už mám nějaké finanční závazky?

Právě proto je nutné udělat si přehled příjmů a výdajů, do kterého zahrňte i všechny finanční závazky, platby za finanční produkty, výdaje na domácnost i za vaše koníčky. Díky finančnímu plánu si třeba můžete u stávajících produktů zajistit nižší cenu, lepší krytí nebo využít všechny nabízené bonusy.

A co dál?

Pak už spolu s konzultantem můžete sestavit komplexní finanční plán, který zohlední všechny proměnné - vaše cíle, volné peníze, finanční produkty a další závazky. Tvorba plánu vyžaduje čas, je totiž potřeba srovnat produkty, poplatky a zároveň vše sladit s vašimi požadavky. Součástí plánu by vždy mělo být i nastavení pravidelných servisních schůzek s poradcem, kdy budete průběžně kontrolovat, jak se daří plnit cíle a zda nastavení stále odpovídá vaší životní situaci a potřebám.