Finanční plán pro horší časy aneb peníze pod kontrolou i v ekonomicky neklidné době

V jakékoli době směřujeme ke splnění určitých představ a cílů, k jejichž naplnění je velmi často potřeba dostatečné finanční krytí. V současné době už nejde jen o dovolené, zaplacení studií dětem nebo pořízení zbytných věcí spotřebního charakteru. Mnoho z nás řeší zvýšené náklady na bydlení nebo provoz domácnosti a také to, jak se zdražování promítá v našich peněženkách. Jak si ale vedle nezbytných výdajů lze dopřát i další věcí, když peněz není nazbyt? Pomocí finančního plánu. Co to je a jak vám může pomoct, vysvětluje Martin Novák, hlavní analytik společnosti Broker Consulting.

Martine, k čemu je dobré finančně plánovat?

Dobré finanční zázemí přináší klid, pohodlí a celkově i kvalitnější život. Díky finančnímu plánu si ujasníme, co si chceme splnit, a zároveň si uděláme pořádek v příjmech a hlavně výdajích. Ve spojení s tím si poté zvolíme cestu, jak si dopřát maximum možného. Budeme-li si plnit cíle jen nahodile a impulsivně, kupříkladu skrze dovolené na úvěr nebo neustálé nákupy, nejenom svůj finanční život tím velmi poznamenáme. Vedle toho v životě procházíme různými milníky, jako je první práce, vlastní bydlení, svatba, narození dětí, ale i případná závažnější nemoc, rozvod či ztráta zaměstnání. To vše silně pocítí i naše peněženka. Je tedy dobré být co nejvíce připraven a současně si dál plnit své cíle, k jejichž naplnění je potřeba něco udělat.

Má ale smysl řešit finanční plán, když nemám kdovíjak velký příjem?

Zcela jednoznačně ano. Nejde totiž o to, kolik vyděláváte, ale jak o své peníze pečujete. Hlavním cílem je totiž mít pod kontrolou příjmy i výdaje. Pokud se finančním plánem řídíte dlouhodobě, budete mít peníze na důležité věci přesně ve chvíli, kdy je potřebujete. A nejen to, finanční rezervu budete mít i ve stáří, abyste ho mohli prožít důstojně a nespoléhali se jen na státní důchod. Jednoduše řečeno finanční plán od odborníka nebo svůj vlastní by měl mít každý, kdo nechce žít od výplaty k výplatě.

Jak nejlépe se postavit současnému růstu cen a zdražování?

Je více než nutné situaci akceptovat a nastavit k tomu co nejdříve výdajovou stránku domácího rozpočtu. V momentě, kdy například markantně vzrostou ceny za energie a kdy se budeme moct spolehnout na stále stejný příjem, je buď možné operativně využít naspořené rezervy, anebo razantně omezit výdaje, což mnohdy nemusí být tak jednoduché. Důležité proto je, připravit se na takové situace předem a začít tvořit krátkodobé i dlouhodobé rezervy ihned. K tomu je samozřejmě vhodné omezit výdaje za spotřební zboží, které akutně nepotřebujeme a nastavit si finance na delší dobu dopředu.

A co když už mám nějaké finanční závazky?

Právě proto je zcela zásadní udělat si přehled příjmů a výdajů, do nějž zahrnete i všechny finanční závazky, platby za finanční produkty, výdaje na domácnost i za vaše koníčky. Díky této jednoduché radě můžete dostat vaše výdaje pod kontrolu, zjistíte totiž, které jsou zbytné a jaké nikoliv.

A co dál?

Pak už spolu s konzultantem můžete sestavit komplexní finanční plán, který zohlední všechny proměnné - vaše potřeby, cíle, volné prostředky, finanční produkty i další závazky. Tvorba plánu vyžaduje čas, je potřeba srovnat produkty, jejich efektivitu, vedle toho zahrnout poplatky a vše sladit s vašimi požadavky. Součástí plánu by vždy mělo být i nastavení pravidelných servisních schůzek s poradcem, kdy budete průběžně kontrolovat, jak se daří plnit cíle a zda nastavení stále odpovídá vaší životní situaci a potřebám, které se přirozeně v průběhu let mění.