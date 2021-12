Měli jsme sex před zrcadlem. Plakala jsem. "Pan Božský" čelí obvinění ze zneužití

První případ serveru vylíčila čtyřicetiletá žena, kterou web označuje jako Zoe, i když její skutečné jméno je jiné. S hercem se jako 22letá setkala v Los Angeles ve firmě, kde tehdy pracovala. Jednou ji údajně Noth, který s ní opakovaně flirtoval, pozval do bazénu v budově, v níž měl byt. Šla tam i se svou nejlepší kamarádkou, která potvrdila, že s hercem byly v bazénu i ve vířivce. Pak ale Noth řekl, že si musí jít zatelefonovat, a požádal Zoe, aby mu donesla knihu, kterou jí nechal k prolistování.

Když do jeho bytu vstoupila, dal jí Noth pusu, načež mu Zoe řekla, že jde zpátky za svou kamarádkou. Herec si ji ale podle jejích slov přitáhl k sobě, dostal ji k posteli, kde z ní stáhnul kraťasy a spodní díl plavek. Pak ji prý před zrcadlem začal znásilňovat. "Bylo to velmi bolestivé a křičela jsem: 'Přestaň'," vzpomíná žena. "Ale on nepřestal. Řekla jsem: 'Můžeš si alespoň nasadit kondom?' Noth se tomu prý jen zasmál.

O druhém případu sexuálního násilí promluvila jedenatřicetiletá žena, kterou server označuje jako Lily, i když se také jmenuje jinak. Herce potkala v pětadvaceti letech v jednom z newyorských klubů. Pozval ji na rande, a následně také k sobě domů, kde se ji prý snažil svést. Pak si podle Lily stáhnul kalhoty a strčil jí penis do úst. Nakonec spolu měli sex. "Byli jsme před zrcadlem. Plakala jsem během toho," řekla žena, která se cítila zneužita.

Noth jí později napsal smsku, kde se jí ptal, jak si užila společnou noc. Poznamenal, že on si užíval, ale není si jistý, jak to cítila ona.

Na dotaz serveru The Hollywood Reporter herec tvrzení obou žen odmítl. "Obvinění vznesená vůči mně osobami, které jsem potkal před lety nebo dokonce desetiletími, jsou zcela nepravdivá," uvedl a dodal, že určité hranice nikdy nepřekročil. "Nenapadl jsem tyto ženy," podotkl s tím, že veškerá setkání byla konsenzuální.

Mohlo by vás zajímat: Filmový kritik Kamil Fila o pokračování Sexu ve městě