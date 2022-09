Doplňky stravy pro krásnou pleť a vlasy

Potravinové doplňky se obvykle objevují ve formě kapslí, tabletek, nebo prášků. Doplňky stravy složené z vitamínů, minerálů, stopových prvků, mastných kyselin nebo rostlinných složek poskytují tělu živiny, které mu chybí.

Tyto nedostatky mohou být způsobeny náhle, se změnou životního stylu, při nedostatku určitých vitamínů přítomných v konkrétních potravinách nebo dokonce kvůli dědičnosti.

Ke stimulaci keratinu a kolagenu, přítomných ve vlasech, kůži a nehtech, lze užívat doplňky stravy. Vlasy tak rostou rychleji a jsou o poznání pevnější a zlepšuje se také kvalita pokožky a nehtů. Tyto doplňky stravy lze také užívat pro dosažení zdravého a zářivého opálení.

Potravinové doplňky se obecně užívají 3x denně s jídlem, po dobu minimálně 30 dnů. V závislosti na potřebách a očekávaném výsledku lze některé doplňky stravy užívat až 3 měsíce či déle.

Kdy užívat doplňky stravy?

Výživové doplňky se používají při problémech, jako je vypadávání vlasů, zhoršení kvality pokožky vlivem teplotních změn, nebo lámavost nehtů po odstranění gelových nehtů. Jindy lze doplňky stravy užívat pouze preventivně nebo s cílem dosáhnout celkově krásnějšího vzhledu.

Pokud potíže přetrvávají i po dobrání doplňků stravy nebo se dokonce zhorší, je vhodné se poradit s dermatologem, který bude schopen předepsat léčebnou péči, přizpůsobenou vašim konkrétním potřebám.

Doplňky stravy, které fungují

Doplňky stravy Golden Tree, používané od nepaměti v různých rostlinných a bylinných formách, jsou účinné za předpokladu, že jsou dodrženy následující body:

Dobře si stanovte potíže a výsledek, kterého chcete dosáhnout.

Zvolte si poctivý produkt. Vždy lze očekávat určitou míru zlepšení, nikoli však zázračný efekt.

Respektujte předepsané dávkování a pravidelně užívejte po celou stanovenou dobu.

Doplňky stravy pro krásné vlasy a pevnou a mladistvou pleť

GOLDEN TREE - Premium Collagen Complex

Kolagen je protein, nezbytný pro správné fungování těla. Je obsažen především ve svalech, kostech, kůži a šlachách. Kolagen do velké míry ovlivňuje vzhled pleti, kvalitu vlasů, nehtů a zubů. Mimo to zajišťuje také pohyb a pružnost kloubů. Je důležitou součástí chrupavek, kterým dodává pružnost a schopnost tlumit otřesy při pohybu. Doplněk stravy pro lepší vlasy a pleť, Premium Collagen Complex od výrobce Golden Tree přináší kolagen v podobě hydrolyzovaného prášku, který je odborníky hodnocen jako jeden z nejúčinnějších typů kolagenu. Neobsahuje žádná umělá sladidla, lepek, laktózu ani žádné těžké kovy. Skvělé je, že Premium Collagen Complex nejen účinně funguje, ale také skvěle chutná. Bez ohledu na to, jaké doplňky stravy užíváte, můžete Golden Tree Premium Collagen Complex přidat ke své denní rutině. Jde o denní zvyk, díky kterému vašemu tělu dopřejete více kolagenu, který má v těle nezastupitelnou funkci. Je to skvělý doplněk stravy pro vaše vlasy a pleť. Užívání kolagenu je vhodné pro všechny, bez ohledu na pohlaví, povahu práce nebo fyzickou zdatnost. Dodržujte doporučené dávkování.

Minerální doplňky stravy

GOLDEN TREE - Magnesium Complex s vitamíny B6 a D3

Hořčík je nezbytný pro správné fungování organismu. Podílí se na více než 300 procesech, od správného fungování nervového systému a svalů, až po růst kostí, emoční rovnováhu a snížení únavy. Zásoby hořčíku v těle jsou však nízké a stres může spotřebovat až 50% jeho zásob. To také vede k nedostatku hořčíku u velké části populace. Prvními příznaky nedostatku hořčíku jsou únava, nechutenství, nevolnost a zvracení. Pokud se nedostatek zvyšuje, mohou se objevit i další příznaky: necitlivost, svalové křeče, třes nebo nepravidelný srdeční tep. Hořčíková kúra spočívá ve zvýšení příjmu hořčíku prostřednictvím minerálních doplňků stravy, vody (bohaté na hořčík) nebo specifických potravin (mořské řasy, celozrnné výrobky, olejná semena atd.) po stanovenou dobu. Minerální doplněk stravy Magnesium Complex od výrobce Golden Tree, dostupný v tobolkách, vám pomůže znovu získat energii, kvalitní spánek a lepší odolnost vůči stresu. Navíc je obohacený o vitamín D a vitamín B6. Dodržujte doporučené dávkování.

Doplňky stravy pro dobré trávení

GOLDEN TREE - Complete Biotics

Probiotika jsou prospěšné mikroorganismy, které se přirozeně vyskytují v celém našem těle a zejména v trávicí soustavě. Někdy se jim říká živé kultury nebo "dobré" bakterie, protože pomáhají udržovat rovnováhu střevní mikroflóry. Hlavním cílem při užívání probiotik je ochrana proti jiným typům bakterií, které způsobují onemocnění střev a trávicí potíže. Když je ve střevech příliš mnoho "špatných" bakterií, probiotika mohou pomoci s nimi bojovat a obnovit tak rovnováhu ve střevech. Existuje tisíce druhů bakterií, které působí jako probiotika. Jedním z nejběžnějších je Lactobacillus, který podporuje imunitní systém, zdravou hladinu cukru v krvi, trávení a může pomáhat také předcházet kvasinkovým infekcím a léčit je. Obecně lze tedy říct, že nám probiotika pomáhají s řešením potíží souvisejících se střevy - od zácpy přes průjem, až po plynatost či zánět močového měchýře. Dále jsou dobrým pomocníkem po léčbě antibiotiky, které náš organismus a mikroflóru dokáží pěkně rozhodit.