Domácí uzení zažívá i u nás velký boom

O uzeninách to platí dvojnásob, jelikož ty laciné mohou být chuťově jak dosti fádní, tak zároveň také obsahovat věci, které úplně rádi nemáte. Když si ale budete udit sami, vždy o konečném výsledku rozhodnete pouze vy samotní.

Je to náročný proces

Na rozdíl od grilování, které zvládne s vhodným vybavením úplně každý, není uzení zas až takovou procházkou růžovou zahradou. Jedná se o docela složitý a zdlouhavý proces, takže je potřeba se náležitě připravit. Hodně vám mohou pomoci speciální přístroje, díky nimž nemusíte uzení kontrolovat co 5 minut, ale klidně si můžete dát na chvíli oraz.

Zatímco opékání na rožni je sprint, uzení se dá označit jako maratón. Netrvá pár minut, ale může se protáhnout i na několik hodin. Zvláště, když do toho připočtete i nakládání.

Nechat udit je možné prakticky cokoliv, nejen maso. Běžně se takto upravují například i vejce natvrdo, houby nebo některé druhy zeleniny. Většina lidí ovšem udí hlavně maso. To může být víceméně jakéhokoliv druhu. Rovněž můžete dát udit třeba i klobásky.

Zásadní při uzení je nejprve připravit maso, většinou naložením do soli. Na jak dlouho, to už záleží na druhu masa. Některým stačí méně, jiné typy vyžadují delší pobyt v soli.

Délka uzení se může značně lišit

Jak již bylo řečeno výše, uzení není možné uspěchat, naopak. Může se klidně protáhnout i na několik hodin. I zde záleží na tom, jaké maso vyberete.

Například drůbeží maso se běžně udí při teplotě 58 °C zhruba osmdesát minut. Dobu uzení lze však značně zrychlit, a sice přidáním na teplotě o sedm stupňů. V takovém případě trvá celý proces jen sedm minut.

Červené druhy masa se standardně udí při stabilní teplotě 55 °C zhruba dvě hodiny, zatímco při teplotě 60 °C už jen slabou čtvrthodinku.

Nakládání je zásadní

Dobře naložit maso je důležité nejen před pečením, respektive grilováním, ale rovněž i než ho dáte do udírny. Toto byste v žádném případě neměli ošidit, jinak se vám výsledek rozhodně nebude příliš zamlouvat. Špatně naložené maso je nakonec zklamáním a je víceméně vhodné tak akorát na vyhození.

Můžete samozřejmě používat celou plejádu koření, avšak zásadní je zde sůl. Není potřeba kupovat nic speciálního. Jsou lidé, kteří nedají dopustit na mořskou sůl, nicméně pokud nemáte stejně citlivý jazýček jako ti největší světoví gurmáni, pravděpodobně rozdíl mezi klasickou kuchyňskou solí a mořskou alternativou ani nepoznáte.

Naložit maso určené pro následné uzení lze dvěma základními způsoby, a sice na sucho nebo do mokrého láku.

Na sucho

Jedná se o častěji používaný postup. Vyberte si koření, které chcete použít, a smíchejte ho se solí. Je možné využít třeba i čerstvý česnek. Jen je dobré ho nakrájet nadrobno, případně rozmačkat.

Výslednou směs pak opatrně zapracujte do masa. Měli byste být důslední, aby se koření dostalo opravdu všude. Jakmile bude maso nasolené, je nezbytné ho schovat do chladu tak, aby k němu nepronikal vzduch. K tomuto účelu se dá použít kupříkladu potravinářská fólie nebo nádoba, co se dá hermeticky uzavřít.

Na mokro

Metoda na mokro se dost podobá prvnímu způsobu. Jen je potřeba směs koření společně se solí nasypat do vody a tu chvíli provařit. Díky tomu se chuti smíchají a budou mnohem intenzivnější. Pak už stačí jen vodu nechat vychladnout, ponořit do ní maso a opět dát někam do chladu.

Naložené by mělo maso být alespoň den nebo dva. I když dost záleží na druhu. Například kuřecímu stačí opravdu jen těch 24, respektive 48 hodin, nicméně takové vepřové by si v soli mělo poležet alespoň jeden měsíc, spíše ovšem o pár týdnů déle.

Moderní způsob uzení

Díky moderním technologiím je dnes uzení daleko snadnější než kdykoliv v minulosti. Pomoci vám mohou i různé návody na internetu, případně si lze prohlédnout videa od různých blogerů a youtuberů, kteří se uzení speciálně věnují. Takto je snadné ledacos odkoukat a následně i použít.

Hodně pardálů nedá dopustit na klasické udírny, avšak nechcete-li si přidávat více práce, než je potřeba, zvolte si některou z nových digitální udíren. Jedná se o výdobytek moderní technologie, který se ve velké míře začal používat v Americe, nicméně v současnosti jsou tyto udírny stále častěji k vidění i na českých zahrádkách.

Ovládání takovýchto přístrojů je balada. Díky přehlednému ovládacímu panelu si jednoduše navolíte vše, co potřebujete, během několika málo vteřin. Veškeré nastavení můžete kontrolovat snadno na displeji. Stačí jen zvolit ten správný program, uložit maso na místo a nechat udírnu dělat všechnu práci za vás.

Nemusíte dokonce ani nic kontrolovat, jelikož přístroj to prostřednictvím monitorovací jehly udělá za vás. Vše probíhá automaticky, takže se není problém od udírny vzdálit třeba i na hodinku na dvě. Záleží samozřejmě na tom, jaké maso jste použili.

Udírnu 21. století nemusíte pro případnou kontrolu masa ani otvírat, jelikož obvykle lze pozorovat celý proces skrze prosklená dvířka.

Většina digitálních udíren je mobilní, což znamená, že je můžete poměrně snadno přenášet po zahradě, případně je naložit i do většího auta. Také se díky své kompaktnosti snadno vlezou třeba do garáže, kde je možné mít takovýto přístroj uchovaný po celý rok. Je však dobré ujistit se, že je po celou dobu v suchu. Přeci jen jde o elektrospotřebič, který si s vodou příliš netyká.

Domácí uzení u nás stále není tak populární jako třeba grilování, avšak díky stále lepším udírnám, které mohou obsluhovat i naprostí laikové, se tento druh zábavy brzy stane i v našich zeměpisných šířkách daleko oblíbenější.