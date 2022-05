Dojemnější okamžiky v životě už nezažijí. Ty nejlepší snímky ze světových porodů

Jsou to ty nejvzácnější a neopakovatelné okamžiky, které se zaryjí navždy do paměti. Příchod dítěte provází spousta emocí i bolestí, souvisí i s krvavými zákroky a novopečení rodiče zažijí vlny radosti. International Association of Professional Birth Photography každý rok vyhlašuje vítězné snímky v několika hlavních a dodatečných kategoriích.

V letošním ročníku pro rok 2022 se poprvé vyhlásila nová kategorie, která zachycuje i smutné okamžiky - narození mrtvého dítěte.

Podívejte se na vítězné snímky v jednotlivých soutěžních sekcích.