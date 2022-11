Dobré vánoční dárky: charitativní, seberozvojové nebo udržitelné

Charitativní dárky potěší dvakrát

Není nad dobrý pocit z toho, když někomu pomůžeme. O Vánocích si více uvědomujeme křehkost zdraví, vztahů a štěstí, které v životě máme a jiní ne. Ať už vás k potřebě pomáhat postrčí vánoční atmosféra nebo pomáháte pravidelně i jindy během roku, patří vám velký dík. Kde můžete například koupit vánoční dárky a pomoci tak potřebným:

kalendáře, diáře, trička, tašky a další dárky na podporu organizace Cesta domů, která provozuje domácí hospic a poradnu pro nevyléčitelně nemocné a umírající

dárkové balíčky pro vaše domácí mazlíčky nebo ručně vyráběné interaktivní hračky pro psy a kočky, díky kterým pomůžete organizacím a útulkům, které pomáhají zvířatům v nouzi

stylové oblečení a doplňky, díky kterým přispějete na chod spolku ALSA, který pomáhá pacientům a rodinám s fatální diagnózou ALS

Pro zdraví (a na zdraví)

Do určitého věku rozhodně dárky na podporu zdraví vhodné nejsou - teenageři a děti vám za ně nepoděkují. Ovšem s přibývajícími léty jsou stále více oceňované a chtěné. Pro starší rodiče nebo prarodiče určitě neuděláte chybu např. s:

doplňkem stravy z kozího kolostr, které podporuje imunitu a vitalitu, navíc je z českých farem a šetrně zpracováváno

pomůckami na rehabiitaci a cvičení nebo praktickými anatomickými polštáři, které usnadní život seniorům nebo lidem v rekonvalescenci

poukazem na relaxační zážitek, kterým může být masáž, wellness večer nebo třeba blahodárná koupel v pivu

něčím luxusnějším "na zdraví", tedy lahví prémiové pálenky, rumu nebo likéru

Udržitelné dárky

Udržitelnost, ekologie, upcyklace, recyklace, slow produkce. To jsou témata, která už jsme přijali za vlastní a snažíme se podle nich žít. Oslavte i Vánoce udržitelně a nadělte blízkým pod stromeček dárky, které vznikly v souladu s ochranou životního prostředí a planety.

společnost dm drogerie si na ochraně přírody a životního prostředí velmi zakládá, najdete tu udržitelných produktů celou řadu, mimo jiné i novou privátní značku produktů no planet b

nic nezkazíte nákupem na lokálním vánočním nebo farmářském trhu, navíc můžete nákupy spojit s adventním výletem do jiného města

možná, že i váš oblíbený obchod patří mezi ty udržitelné, zjistíte to jednoduše na webu.

Seberozvojové Vánoce

Mezi seberozvojové dárky patří vše, co obdarovanému pomůže se někam posunout, vzdělat se, naučit se něco nového. Zkrátka to, co ho nenechá zakrnět, ale naopak podpoří jeho nejčastěji duševní nebo duchovní rozvoj. Může to být kniha, kurz, vstupenka na přednášku. Zkuste letos někomu nadělit:

aplikaci na učení angličtiny, která je unikátní tím, že ji připravili čeští autoři

psychoterapie rozhodně není jen pro psychicky nemocné, rozhovor s psychologem může být velmi prospěšným v jakékoliv životní situaci

seberozvojové knihy jsou klasika, stačí vybrat obor nebo oblíbeného autora na specializovaném vydavatelství