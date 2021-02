Děti narozené na Valentýna jsou okouzlující. Americký magazín pátrá po věrohodnosti

Pokud jsou pravdivé pověry, které se s narozením na Valentýna pojí, pak děti, které přišly na svět v tento den, jen těžko přehlédneme, napsal Romper, sesterský server amerického ženského magazínu Bustle.

O původu dne svatého Valentýna se často diskutuje, protože podle některých jde o oslavu stejnojmenného světce, jeho oddanosti lásce i první "valentýnce", kterou vytvořil. Jiní nicméně uvádějí, že svátek začal jako pohanská oslava plodnosti, kdy ženy házely svá jména do misky a svobodní mládenci si pak některé z nich vytáhli a dvojice se nakonec vzala.

V den, kdy děti přijdou na svět

Bez ohledu na to, jak se tento den soustřeďuje na zamilované, stačí se podívat na pověry, do zvěrokruhu a numerologických horoskopů, abyste našli spoustu zajímavého o osobnostech malých dárečků, kteří přišli na svět právě na Valentýna. Třeba to, že si možná datum svého narození sami vyberou, aby byli okouzlující, chytří, vášniví a neodolatelní.

Vědce z Yaleovy univerzity zajímalo, jak velkou roli může sehrát lidská vůle v načasování porodu. Proto se podívali na počet dětí narozených na Halloween v porovnání s Valentýnem, protože jde o dva svátky s protichůdným významem.

Údaje, které nashromáždili v letech 1996 až 2006 ukazují, že v porovnání s běžným denním průměrem počet dětí narozených na halloween prudce klesá, zatímco na Valentýna značně stoupá. Do tohoto počtu byly zahrnuty nejen porody císařským řezem či uměle vyvolané, ale také spontánní. Pokud tedy lidská vůle hraje nějakou roli v narození dítěte, pak se dá říci, že se miminka narozená na Valentýna rozhodla přijít na svět právě v tento den lásky.

"Valentýnské" děti jsou neodolatelní

Zvěrokruh pak dětem narozeným na Valentýna předpovídá, že budou okouzlující, bystré a se smyslem pro humor. Koneckonců co jiného by se dalo čekat od miminka, kterého přinese samotný Amor? Dalším darem, který podle zvěrokruhu dostávají děti narozené 14. února do vínku, je intelekt. Bude se jim dařit při studiu, a přitom zůstanou vstřícní a přátelští.

Podle tarotových karet jsou děti narozené na Valentýna odhodlané, mají rády výzvy a milují riziko. Žene je touha po úspěchu, a také lidem, které mají rádi, chtějí pomoci, aby v životě uspěli. Tyto děti se rodí s vášní, které se nic nemůže postavit do cesty.

Některé horoskopy dokonce tvrdí, že označit valentýnské děti za "okouzlující" je značné podceňování, protože jsou jednoduše neodolatelné. Podle nich v sobě mají romantiku, vřelost a záhadnost, takže si lidé nemohou pomoci - jsou k nim neodolatelně přitahováni. Zkrátka se dá bez přehánění říci, že děti narozené na Valentýna se v životě dočkají spousty lásky, uzavírá Romper.