Jen u dívání to nezůstává. Sledují dětské porno, pak pošlou zprávu nezletilým

Na začátku února zveřejnila finská organizace na ochranu lidských práv Protect Children doposud největší průzkum zabývající se myšlením a chováním lidí, kteří sledují materiál zobrazující pohlavní zneužívání dětí. Výsledky ukazují, že téměř polovina respondentů (42 procent) kontaktovala nezletilé osoby na různých online platformách a 58 procent připustilo obavy, že sledování takového obsahu může vést k tomu, že se sami stanou pachateli sexuálního násilí.

Výzkumníci zveřejnili svůj výzkumný záměr na darknetu (všechny stránky, fóra či elektronické obchody, které jsou skryté a neviditelné pro vyhledávače, pozn. red.) a označili jej kódovanými slovy, která používají lidé vyhledávající dětskou pornografii. Odpovědělo jim kolem 15 tisíc osob, přičemž výzkumníci jako svůj výzkumný vzorek vybrali 1500 z nich.

Počet zatčených osob roste

"Vytvořili jsme necenzurovanou studii, která dokazuje, že sledování takových videí může zvýšit riziko přímého kontaktu. Je to opravdu významné," říká pro britský deník Guardian výzkumnice z organizace Protect Children Tegan Insollová.

Britské médium už minulý rok zveřejnilo článek, v němž upozorňuje na nárůst počtu zatčení osob sledujících nelegální videa ve Velké Británii i v zahraničí. "Mnoho pachatelů tvrdí, že sledování videí nemá vliv na ubližování dětem. My ale demonstrujeme, že může riziko kontaktu zvyšovat," upozorňuje Insollová a dodává: "Čím temnější materiál - například čím mladší jsou oběti - tím je větší pravděpodobnost, že bude jedinec dítě kontaktovat. Totožná spojitost platí také v případě frekvence sledování a věku, kdy byl divák takovému materiálu poprvé vystaven."

Průzkum organizace Protect Children z minulého roku ukázal, že 70 procent dotazovaných respondentů vidělo nelegální obsah před dosažením 18 let. "Jedná se o obrovský problém lidských práv. Děti mají právo na dobré životní podmínky a zdraví chráněné před sexuálním násilím. Spolupracujeme s lidmi po celém světě, abychom naši práci využili k odstranění takového materiálu z internetu," míní Insollová.

Není to jen "dívání se na obrázky"

Zvýšená sociální izolace během posledních dvou let pandemie podle odborníků přispěla k nárůstu sledování nelegálních videí i možného kontaktování dětí. Například britská linka pomoci Stop It Now!, poskytující podporu lidem obávajícím se svých myšlenek či chování vůči dětem, zveřejnila na konci února data, podle nichž je v roce 2021 kontaktoval dvojnásobek jedinců oproti předchozímu roku - celkem šlo o 165 tisíc lidí.

"Mnozí z těch, kteří nás kontaktují, na začátku navštěvovali obyčejné pornografické stránky. Cítili ale, že potřebují extrémnější obsah," popisuje ředitel pomocné linky Donald Fisher. "Část z nich bojuje s přetrvávajícím sexuálním zájmem o děti a myslí si, že 'pouhé dívání se na obrázky' je způsob, jak mít tento zájem pod kontrolou. Každý by měl ale vědět, že je to ilegální a dětem to ubližuje," uzavírá.

Mohlo by vás zajímat: Stovky lidí se jí svěřily s traumaty z dětství: Píšou mi o bití do krve i zneužívání (3.1.2022)