Křičet a jak požádat o pomoc? Děti by měly vědět, co dělat, když jsou v nebezpečí

Pokud se váš malý potomek pomalu osamostatňuje, zamyslete se nad tím, zda se dokáže v situacích, kdy ho třeba osloví neznámý dospělý člověk, správně zachovat.

Děti odmalička učíme, že pomáhat druhým je správné. Co mají ale dělat v případě, když s žádostí o pomoc za nimi přijde člověk, kterého neznají? "Vysvětlete dětem, že nejlépe v takové situaci pomohou tak, když zavolají nějakého dospělého," radí Jasmína Houdek, lektorka Moderní sebeobrany. Cizí člověk může využít momentu a dítě dostat do nebezpečí. Není nic neobvyklého, že k únosům dětí došlo i třeba uprostřed frekventované ulice nebo v obchodním centru, a to jen proto, že dítě nedokázalo přivolat pomoc.

Dítě se musí dostat do bezpečí

Dítě, které odmítne cizímu člověku pomoci a odkáže ho na dospělého, by si mělo stát za svým. A v případě, že neznámý člověk pokračuje v naléhání, je na místě, aby vaše ratolest věděla, že jeho chování musí zesílit či přikročit k něčemu dalšímu.

Dobrou strategií v takovém momentě je útěk. "Poučte ale děti o tom, kam a jak mají utíkat. Je důležité jim vysvětlit, aby se rozhlédly, aby nevběhly třeba pod kola aut," upozorňuje Jasmína Houdek. Dobrým cílem je například nejbližší obchod, na poštu, do školy nebo na policejní stanici.

Dítě by také mělo vědět, že pokud nemůže utéct a vyskytuje se na celkem frekventovaném místě, může požádat někoho dalšího o pomoc. Může to být i kolemjdoucí. "Dítě naučte, co má přesně říct," zdůrazňuje Pavel Houdek, právník a lektor Moderní sebeobrany. "Za prvé je to pozdrav - dobrý den. Pak ať popíše problém: například že se ztratil nebo že toho pána, který ho s nějakou žádostí oslovil, nezná. A následně si také říct o pomoc - prosím, pomozte mi," vyjmenovává Pavel Houdek základní postup, který by každé školní dítě mělo rozhodně umět.

Důležité také je, abyste děti naučili křičet. Často se bohužel traduje přesvědčení, že děti by měly být především hodné, tiché a aby nevyváděly. V životě se vyskytne ale spousta situací, kdy se dětem hlasitý a výrazný křik bude hodit a může i zachránit život.