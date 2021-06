Den neplodnosti se týká pětiny Čechů. Poznáte, že máte problém a jak probíhá léčba ?

Na tento problém se celosvětově snaží upozornit mezinárodní červnový Den neplodnosti. Ten připomněl, že v Česku se s nezdary v oblasti početí potomka aktuálně pere každý pátý pár. Odborníci na neplodnost proto připravili návod, který pomůže odhalit příčiny neplodnosti a poradí také, jak případná léčba probíhá.

Pokoušíte se počít potomka, ale nedaří se vám? Pokud provozujete se svým partnerem pravidelný nechráněný pohlavní styk jeden rok a stále ne a ne otěhotnět, je na čase vyhledat lékařskou pomoc. Prvotní úkol bude jasný - nalézt příčinu neplodnosti. Pro zjištění příčiny je třeba provést různá vyšetření. V případě ženy je nutné gynekologické, ultrazvukové a hormonální vyšetření, u mužů je třeba vyšetřit spermiogram, u obou pak vyšetření na pohlavně přenosné nemoci (HIV, syfilis, hepatitida B a C).

U žen je neplodnost často spojená s nedostatkem vajíček vzniklým díky dlouhodobému užívání hormonální antikoncepce. "Pokud nebylo tělu v mládí dopřáno dozrát a naučit se fungovat přirozeně, může se po vysazení antikoncepce stát, že žena nebude nějakou dobu vůbec menstruovat a produkovat vajíčka, její cyklus nepoběží," potvrzuje MUDr. Jan Lacheta, primář Centra reprodukční medicíny ISCARE.

Muži zase často trpí malým počtem pohyblivých spermií v důsledku varikokély (rozšíření cév v oblasti varlat). Ta se dnes dá velice snadno odstranit. Maximálně bezpečným a spolehlivým zákrokem je mikrochirurgická operace varikokély vyžadující speciální operační mikroskop. "Díky tomuto špičkovému mikroskopu máme nejvyšší šanci na přerušení všech rozšířených žil ve varleti a maximálně se díky této metodě snižuje šance na pooperační komplikace či pozdější opětovné rozšíření žil," vysvětluje MUDr. Lukáš Bittner, primář oddělení Andrologie na klinice ISCARE.

Zajímavý je taky fakt, že v procesu oplodnění je velmi důležitá také psychika. Lékaři potvrzují, že míra stresu a nepohody může ovlivnit i snahu o početí dítěte. Duševní pohoda je důležitá i podle psychoterapetutky Hany Pucherové, která působí na platformě Terap.io. "I je to velmi těžké, doporučuji přesunout pozornost páru jiným směrem, než je samotná touha po miminku a společně hledat, co jejich psychické pohodě vzájemně pomáhá. Tělo a psychika jsou spojené nádoby a navzájem se ovlivňují," vysvětluje. Pokud se pár neplodností trápí, je dobré kvůli tomu navštívit odborníka. Dnes už to jde i online, například na platformě Terap.io působí přes 50 terapeutů, zájemce si tak může vybrat a terapii pak podstoupit online formou telefonu nebo videohovoru z pohodlí domova.

Jak probíhá umělé oplodnění

Pokud výsledky vyšetření potvrdí, že neplodnost nelze léčit jinak než umělým oplodněním, je třeba vše společně s lékařem naplánovat a v dalším menstruačním cyklu ženy realizovat. Umělé oplodnění probíhá v rámci jednoho cyklu. Většinou druhý den menstruace začíná stimulace vaječníků, odběr vajíček je obvykle mezi 10.-14. dnem cyklu a o 5 dnů později transfer embrya. V době očekávané menstruace už může být žena těhotná (tzn. 2 týdny po přenosu embrya).

Prvním krokem v samotném procesu je stimulace vaječníků - tzv. ovariální stimulace. Při ní se aplikují injekce folikulostimulačního hormonu, aby došlo k dozrání více vajíček, z kterých pak bude moct být více embryí. "Čím více embryí máme, tím více stoupá šance na otěhotnění. Obvykle se úspěšnost po transferu 1 embrya pohybuje mezi 35-40 %," vysvětluje MUDr. Jan Lacheta. Po stimulaci následuje odběr vajíček. Ten probíhá v krátké celkové anestezii. Trvá obvykle kolem 15 minut, záleží na počtu folikulů (čím více jich je, tím je výkon delší). Ještě ten den dochází k dalšímu kroku, a sice k oplození vajíček spermiemi partnera a vznik embrya. Posledním krokem je samotný transfer. V dnešní době se nejčastěji transferuje 1 embryo, v případech, kdy se opakovaně nedaří, lze zavést embrya dvě. Těhotenský test by si pak měla žena provést za 14 dnů po transferu.

Financování IVF v Česku

V Česku hradí pojišťovna 4 cykly ženám ve věku mezi 18 a 39 lety, pokud si žena nechá v prvních 2 cyklech zavést 1 čerstvé embryo (nezapočítávají se do toho transfery mrazených embryí). V opačném případě má nárok na 3 pokusy. Doplatek pacientky má 2 části - léky (záleží kolik hormonů se celkem aplikuje) a laboratorní metody, které pojišťovna nehradí (nejčastěji se jedná i metodu ICSI - injekce spermie do vajíčka, prodlouženou kultivaci a mrazení embryí). K podstoupení umělého oplodnění je třeba mít souhlas partnera. Více informací najdete na http://www.iscare.cz/ivf.