„Dej to vyprat matce, je to její práce.“ Virální video odhaluje sexistické štítky

Millie Lussonová na svém TikToku zveřejnila video, ve kterém upozorňuje na diskriminační štítky na oblečení. Vedle informace o tom, na kolik stupňů se má konkrétní kousek prát nebo jak o něj pečovat, stojí i doporučující věta, která mladou ženu pobouřila. Přehled takových štítků natočila na video, které vyvolalo diskusi o tom, že jde o sexistický a v dnešní době již nepřijatelný vtípek.

Mladá žena se pozastavila nad tím, že na některých štítcích u triček nebo pulovrů vedle doporučení, jak o kousek oblečení pečovat, stojí, abyste se vykašlali na to, zda ho prát bez aviváže nebo ho nežehlit, a jednoduše ho předali své matce nebo ženě. "Vyhledej svou matku, obejmi ji a dej jí tento pulovr," stojí na jednom štítku, které mladá Kanaďanka ve svém příspěvku zveřejňuje. Jinde je například napsáno: "Špinavé prádlo udržuje ženy zaměstnané" nebo "Dejte to své mámě, je to její práce".

Video Lussonové vyvolalo ohnivou debatu mezi uživateli a uživatelkami a získalo přes tři tisíce komentářů. Většina z nich vyjadřuje nepochopení, jak takové věci mohou ještě v dnešní době vznikat. Rovněž sama autorka příspěvku podotkla, že umisťování různých vtípků na etikety je dobrý nápad, ale v tomto případě jde o mizogynii a sexismus, který by měl být nepřípustný.