David Prachař během seriálu Revír zažil opravdové středověké mučení

Nejznámější mučicí techniku, která simuluje tonutí, během natáčení David Prachař opravdu zažil. Jak říká, člověk si pak hned více váží života, protože to bylo jako přežít vlastní smrt.

"Během natáčení jsem se naučil nedýchat, a to kvůli scéně, kde zažívám waterboarding. To znamená, že vám dají ručník na obličej a lejí na vás dvacet litrů vody z kanystru." A dodává: "Nebál jsem se, bylo to ohleduplné. Já mám spíš strach, když je třeba něco přeskočit, člověk někde visí či probíhá složitým terénem. To se pak bojím, abych si něco neudělal."

Ke zranění na natáčení seriálu Revír totiž skutečně došlo. Postaral se o něj Prachařův herecký kolega Marek Taclík.

Jak probíhala příprava na takové specifické natáčení?

Na natáčení jsem se speciálně nepřipravoval. Nakonec jsem nemusel chodit ani na střelbu.

A co nějaký nečekaný zážitek?

Řídil jsem americkou káru tady v oboře mezi býky, to bylo hezký.

V osmidílném seriálu Revír se v hlavních rolích představí kromě Davida Prachaře i Jaromír Dulava, Marek Taclík, Linda Rybová, Kristína Svarinská, Jitka Sedláčková, Ondřej Pavelka, David Matásek a mladý herecký talent Antonín Mašek.

O čem bude seriál Revír?

Členové nejstaršího mysliveckého spolku v zemi čelí nejen divoké zvěři a milostným vášním, ale i mnohem horším katastrofám. Jejich revír je totiž ohrožen pytláckými investory. Parta nimrodů se tak musí spolehnout na starou loveckou moudrost, která jediná je může přivést na cestu k záchraně milovaného revíru. Lovu zdar! ZDAR!

Kredity seriálu Revír

Režie a námět: Gruppo Salsiccia

Scénář: Řepa&Řeka

Kamera: Mark Bliss

Hudba: Gruppo Salsiccia / Gadi Sassoon

Producenti za Wonder Prague: Ondřej Votoček, Giulio de Blasio, Jan Jedi Vondráček

Kreativní producenti za Televizi Seznam: Petr Cífka, Daniel Strejc