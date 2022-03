Čtenářský systém nakladatelství Fragment – brána do světa knih pro vaše děti

Nejspíše všichni tušíme, že čtení má pro děti celou řadu benefitů. Rozvíjí slovní zásobu, zlepšuje koncentraci a připravuje na nejrůznější situace v životě. To je sice hezké, řeknete si, jak ale potomka ke čtení dostat? Není to tak složité, jak by se mohlo zdát. Vášnivý čtenář se totiž může stát i z dítěte, které to ke knihám zdánlivě netáhne. Stačí vybrat ten správný titul - a právě za tímto účelem vznikl unikátní čtenářský systém nakladatelství Fragment.

"Cílíme nejen na prvňáčky a druháčky," říká literární redaktorka Jitka Pastyříková. "Věnujeme se i dětem předškolního věku. Proto jsme do systému zařadili i edici, kterou mohou využít jak začínající čtenáři, tak předškoláci-nečtenáři."

Se čtením je to zkrátka jako s jakoukoli jinou dovedností - nejlépe se buduje postupnými kroky. Proto je čtenářský systém je rozdělen do čtyř přehledných stupňů, které berou ohled na dovednosti jednotlivých dětí:

1) Čteme s obrázky

Úplné začátky mohou být těžké, ale s těmito knihami to půjde raz dva. V příbězích se spoustou ilustrací si počtou i děti, které se s písmenky teprve seznamují. I ti nejmenší mohou doplňovat slova za obrázky, čímž se nenásilně učí orientovat v textu. Ideální pro předškoláky!

2) Čteme spolu

V této edici se do čtení zapojí děti i rodiče. Text vysázený malými písmenky patří dospělým, úryvky vytištěné větším písmem čtou děti. Aby jim to šlo ještě lépe, budou mít k ruce řadu roztomilých obrázků. Tento způsob čtení je pro děti velmi důležitý už jen proto, že tráví čas s rodinou, mohou si o příbězích povídat a budují si vztah ke knihám. Lépe strávený společný čas si jde představit jen těžko.

3) Čteme sami

Blížíme se k další metě - k samostatnému čtení. V tomto stupni už malé čtenáře čekají větší výzvy. Ale nebojte, všechny texty prošly pečlivou odbornou kontrolou, takže jsou náročné tak akorát. A pokud se vaše dítě učí číst genetickou metodou, stačí sáhnout po knihách se speciálním označením - ty jsou vysázeny pouze velkými tiskacími písmeny.

4) Čteme s radostí

Z vašich potomků už se stávají velcí čtenáři. Knihy z této řady jsou vysázené menším písmem a věkově jsou uzpůsobené zhruba druháčkům. O co jsou věty delší, o to jsou jednotlivé příběhy zajímavější!

Hlavní výhodu čtenářského systému pro rodiče i učitele popisuje PhDr. Kamila Balharová, pod jejímž dohledem řada textů vznikla:

"Učitelům může pomoci přehledný čtenářský systém vybrat a doporučit vhodnou knihu pro jednotlivé čtenáře ve třídě podle jejich čtenářských schopností. Nemusí v nabídce jednotlivých nakladatelství hledat vhodné knihy. Podobně je na tom ale i rodič. Ví, že potřebuje knihu pro své dítě, ale ne vždy má čas jít a vyhledávat."

A přesně v tom je jádro problému. Česká knižní produkce pro děti je natolik obsáhlá, že není v silách jednotlivce, aby se v ní plně zorientoval. Čtenářský systém nakladatelství Fragment ovšem tyto komplikace eliminuje a nasměruje vás rovnou ke vhodným titulům. Ušetříte si tak spoustu nervů i času, který můžete využít lépe - třeba právě čtením se svými potomky.