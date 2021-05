Obrana před sexuálním zneužitím začíná už tónem hlasu. Vyzkoušeli jsme kurz

Studie publikovaná v The New England Journal of Medicine prokázala, že když projdete i krátkým, tříhodinovým kurzem sebeobrany, máte o šedesát procent nižší šanci, že se stanete obětí znásilnění a jiného násilí. I proto si naše redaktorka chtěla již nějakou dobu sebeobranu zkusit. Ujal se jí Pavel Houdek, který vede v Česku Moderní kurz sebeobrany už dvanáct let.

Podívejte se do naší galerie na to, jak jí to šlo a proč jí dala sebeobrana ještě něco úplně jiného než jen znalost zaručených chvatů.