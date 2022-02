Co je aktuálně trendy v dámské módě? Přehled trendů příslušenství

Jaké dámské doplňky budou módní na jaře 2022?

Dámské doplňky jsou podtržením módních trendů pro nadcházející sezónu jaro 2022. Jsou plné barev, svěžesti, lesku, poutavé a neuvěřitelně dokonalé každý look. Některé z nich už jsou vám možná dobře známé, protože spousta doplňků byla převzata z trendů minulých desetiletí, například z revolučních 60. let nebo mnohem pozdějších, plných odvážných kombinací let 2000. Co můžete od doplňků jako jsou dámské peněženky čekat?

Intenzivní barvy, jako je zelená, žlutá, růžová, červená - na jaře nás provází dopaminový styl oblékání. Silnou stránkou stylingu budou šperky a bižuterní akcenty na taškách. Když už jsme u kabelek, v tomto tématu se počítá velikost - micro nebo maxi. Jaké konkrétně dámské doplňky zvolit na letošní sezónu?

Jakou si vybrat kabelku?

Malé kabelky jsou ideální pro ženy, které nerady ztrácí čas. Chtějí strčit ruku do kabelky a hned vytáhnout, co potřebují. Určitě se jim budou líbit mini kabelky, které budou v roce 2022 na vrcholu trendů, co se týče dámských doplňků. Mezi nejmódnější modely patří mini kufry, které upoutají pozornost svým geometrickým tvarem, a kapsičky či váčky. Všechny druhy dekorací jsou vítány, včetně závěsů, prýmků a prošívání. Zajímavou nabídkou jsou také kabelky ve tvaru mini batety, tedy úzké a ploché.

Které boty budou módní?

Letos se do módy vracejí baleríny ve velkém stylu. A právem, protože díky charakteristické ploché podrážce nemohly být pohodlnější. Navíc se hodí téměř ke všemu. Dalším nezbytným prvkem botníku budou i letos dámské tenisky. Opět k nim můžete mít oblečené šaty, kalhoty i sukně. Je jen na vás jak využijete tento trend. Návrháři se rozhodli jít ještě o krok dále a přivést zpět ke slávě další trend z roku 2000, a to - extrémně prodloužené špičky bot. Nejčastěji budou zdobit baleríny a střevíčky bez podpatku (jako by prodloužená špička měla kompenzovat chybějící podpatek), ale objeví se i na jiných modelech obuvi: lodičkách a dokonce i kozačkách.