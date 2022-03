Chytrý telefon jako doplněk? HUAWEI nova 9 SE nabízí víc než to

V tom se našly i dvě osobnosti, které kampani propůjčily svou tvář - půvabná zpěvačka Elizabeth Kopecká a nadaná fotografka Mia Křížková. Přesvědčte se, že v téhle kombinaci okouzlí i vás.

Dokonalá kombinace krásy a síly

Každá generace chytrých telefonů z řady nova je interpretací mládí, technologií a dokonalého designu. A to přináší i HUAWEI nova 9 SE. Jeho výjimečný svěží design, který je mladistvý, elegantní a rozhodně není obyčejný, ve spojení s prvotřídní technologií, dělá z tohoto chytrého telefonu nadčasovou klasiku, která zaujme hned na první pohled! V souladu se stylem řady HUAWEI nova bude HUAWEI nova 9 uveden na trh ve třech barvách: Crystal Blue, Midnight Black a později i Pear Whitel. Nejen krásný zevnějšek, ale i to, co je uvnitř jsou důvody, pro které si nový HUAWEI nova 9 SE oblíbily zpěvačka Elizabeth Kopecká a fotografka Mia Křížková. Právě ony se staly ambasadorkami této novinky a také dokonale vystihují motto, které doprovází celý launch, "be beautiful, be powerful". Protože v kráse je síla!

Toho jsou obě důkazem. Mia je nejen nádherná žena, která zaujme svými modrými vlasy, ale také talentovaná fotografka, vizážistka a retušérka, ačkoliv fotografii ani grafiku nevystudovala. Šla si tvrdě za svým a prakticky všechno se naučila sama. Elizabeth je influencerka, ale také zpěvačka, kterou si lidi nevryli do paměti jen kvůli jejímu vzhledu, ale také díky pronikavému a silnému hlasu. Ten jí nakonec přinesl stříbrné místo v SuperStar.

Designový fotomobil, který chce každý

Novinka HUAWEI nova 9 SE není perfektní pouze svým designem, ale také výbavou. Tento chytrý telefon se může pochlubit vysokým rozlišením fotoaparátu pro ještě lepší zážitek z fotografování, a také kamerou vhodnou na vlogování a natáčení videí. I to je důvod, proč se Elizabeth s Miou do telefonu zamilovaly! Instagramové fotografie a videa s ním budou lepší, než kdy předtím. Nový 108 Mpx systém čtyř kamer nastavuje zcela nový standard a pomáhá uživatelům zachytit více detailů a pořizovat dokonalé fotografie ve vysokém rozlišení.

Pochlubit se může také svým 6,78palcovým FHD displejem a funkcí 66 W SuperCharge, díky které se smartphone nabije neuvěřitelně rychle a uživatelé si ho tak mohou užívat téměř nepřetržitě. Se všemi těmito funkcemi je HUAWEI nova 9 SE chytrým telefonem, který mladým lidem nabízí vše, co potřebují k tomu, aby si užívali života naplno a zůstali v centru věcí, které jsou pro ně důležité.

Be beautiful, be powerful s novým telefonem HUAWEI nova 9 SE. Nechte se ohromit jeho designem a zlákat sílou 108 Mpx fotoaparátu. K dostání je za cenu 8 499 Kč.