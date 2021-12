Celosvětovou vítězkou Elite Model Look se stala šestnáctiletá Češka Amélie Konšelová

Mezi prvních pět mužů se v celosvětovém finále probojoval i Čech Alex Hanus, vítěz českého národního finále Schwarzkopf Elite Model Look. V kategorii digitální tvůrce získala prvenství 23letá Sara Rasová z Nizozemska.

Česká republika je v prestižní soutěži Elite Model Look velmi úspěšná; Amélie Konšelová je už šestou Češkou, která ve světovém finále zvítězila. Konšelová uvedla, že ji první místo velmi překvapilo a že ve výhru do poslední chvíle nevěřila. "Očekávám, že budu po této zkušenosti hodně cestovat. Je to můj sen cestovat jako modelka po světě," dodala.

Od svého vzniku roku 1983 vyhledává Elite Model Look nové talenty po celém světě. Mezi objevy soutěže patří světoznámé hvězdy modelingu jako Američanky Cindy Crawfordová a Stephanie Seymourová, Brazilky Gisele Bündchenová a Alessandra Ambrosiová, Španělka Inés Sastreová nebo Němka Diane Krugerová.