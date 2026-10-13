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Zvrat kolem pohřbu maminky Dominiky Gottové: Zařídila ho rodinná přítelkyně, dcera nepřiletí

Dominika Gottová s maminkou Antonií Zacpalovou
Dominka Gottová
Dominika Gottová
Ivana Gottová
Dominika Gottová
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Dominika Gottová s maminkou Antonií Zacpalovou |
Foto: HerminaPress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Ivana Gottová byla připravena pomoci, nakonec ji ale předběhla dlouholetá známá rodiny. Ta pohřeb Antonie Zacpalové objednala i zaplatila. O Dominice Gottové, která na rozloučení nepřiletí, navíc promluvila velmi otevřeně.

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Ještě v pondělí se zdálo, že poslední rozloučení s Antonií Zacpalovou, maminkou Dominiky Gottové, skončí na náklady obce. Nakonec ale přišel nečekaný zvrat. Pohřeb objednala a zaplatila dlouholetá rodinná známá, která zesnulou pravidelně navštěvovala v pečovatelském domě a je v kontaktu také s její dcerou. Přestože se původně mluvilo o tom, že se o důstojné rozloučení postará Ivana Gottová, situaci nakonec vyřešila žena, která si nepřeje zveřejnit své jméno.

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„Já jsem to chtěla řešit už v pátek odpoledne, jenže tělo vám nevydají o víkendu. Tak jsem to řešila hned v pondělí ráno,“ vysvětlila rodinná přítelkyně Expresu. Podle jejích slov se tedy o pohřeb chtěla postarat už dříve, vyřízení ale komplikoval víkend. V pondělí ráno pak začala jednat a poslední rozloučení domluvila i uhradila. Nabídku Ivany Gottové, která byla podle předchozích informací připravena pohřeb zaplatit, tak nakonec nebylo třeba využít.

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Samotný obřad se však neuskuteční za účasti veřejnosti a Dominika na něj nyní nepřiletí. Rodinná známá tvrdí, že nejstarší dcera Karla Gotta na tom není psychicky dobře. „Jsem od pondělí s Dominikou v kontaktu. Ani netušíte, jak je na tom psychicky špatně,“ svěřila se. „Tohle je čistě rodinná záležitost. Obřad proběhne později v rodinném kruhu s Dominikou a Timem. Dominika na tom v současné době není dobře, aby mohla cestovat do Česka,“ dodala. Poslední rozloučení se tedy plánuje až později, aby se ho mohla zúčastnit i Dominika s manželem.

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Zajímavé přitom je, že Timo Tolkki se v Česku tento týden objeví. Finský kytarista má ve středu 14. října vystoupit v olomouckém Bounty Rock Cafe s programem věnovaným klasickým skladbám skupiny Stratovarius. O den později ho čeká koncert ve slovenské Žilině. To ale nic nemění na vyjádření rodinné přítelkyně, podle níž se společné rodinné rozloučení s Antonií Zacpalovou uskuteční až později.

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Po letech mi Karel přiznal, že některé písně Semaforu nenáviděl, naše cesty se nerozešly kvůli režimu, nesoudil jsem ho, zpěv byl jeho všechno. | Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Expres

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