Zuzana Navarová patřila k umělkyním, které si svůj vnitřní svět střežily s téměř neprostupnou důsledností. Stejně tiše, jako často působily její nejsilnější písně, nesla i nemoc, o níž dlouhé roky mluvila jen minimálně. Dokonce ani její matka se o operaci, kterou zpěvačka podstoupila, nedozvěděla přímo od ní.
Zuzana Navarová odcházela potichu. Nemoc tajila i před nejbližšími, na pódiu zpívala téměř do posledních sil
Zuzana Navarová patřila k nejvýraznějším hlasům české hudby, ale svůj nejtěžší boj si nechávala pro sebe. Nemoc tajila i před nejbližšími, na pódium se vracela téměř do posledních sil a ještě tři týdny před smrtí zpívala v Malostranské besedě. Její příběh je dodnes stejně silný jako písně, ve kterých dokázala ukrýt bolest, něhu i tajemství.
Hudební publicista Jan Rejžek později v textu Opožděný milostný dopis Zuzaně Navarové, který vyšel v Lidových novinách dva dny po její smrti, připomněl jeden výmluvný okamžik. Potkal ji prý se šátkem na hlavě, kterým zakrývala následky léčby. Navarová situaci odbyla po svém. Řekla, že miluje Sinéad O’Connor. I v téhle krátké poznámce bylo hodně z její povahy. Nechtěla nic vysvětlovat, nechtěla budit lítost a nechtěla nikoho zatěžovat.
Poslední koncert. Únava, přídavek a papír v ruce
Navarová koncertovala s kapelou Koa téměř do poslední chvíle. Naposledy vystoupila 14. listopadu 2004 v pražské Malostranské besedě, pouhé tři týdny před smrtí. V hledišti tehdy seděl i herec Viktor Preiss, její kolega z Nadace Život umělce, kterou Navarová dvanáct let vedla a která podporovala především starší divadelníky, hudebníky a tanečníky.
Preiss si všiml, že je extrémně zpěvačka vyčerpaná. Přesto když si publikum vyžádalo přídavek, vrátila se na pódium. V ruce držela papír a s typickou lehkostí řekla: „Abyste měli pocit, že dnes večer prožíváte něco opravdu mimořádného, zazpívám vám písničku, jejíž slova ještě neumím.“
Jan Rejžek později v dokumentu Barvy všecky vzpomínal, že po koncertě ji z Malostranské besedy odvezli „rovnou do nemocnice, nebo kam, a bylo po všem“. Zuzaně Navarové bylo pětačtyřicet let.
Skupina Nerez jako osudový trojúhelník
Její životní dráha se mohla vyvíjet úplně jinak. Kdyby se v roce 1980 na studentském večírku nepotkala s Vítem Sázavským a Zdeňkem Vřešťálem, možná by se vydala cestou sólové písničkářky. Vřešťál později označoval skupinu Nerez za tvůrčí „milostnej trojúhelník“ — a přesnější pojmenování pro zvláštní napětí, které skupinu pohánělo, se hledá těžko.
Navarová už jako mladá zpěvačka čerpala z lidové hudby a dokázala ji přetvářet po svém. Když ji asi v šestnácti letech slyšel na prvomájovém vystoupení v Hradci Králové rozhlasový redaktor a známý konferenciér folkových festivalů Václav Souček, okamžitě zpozorněl. Zeptal se jí, co by pro ni mohl udělat.
Odpověděla s odzbrojujícím humorem: může jí vystát frontu na párek a pivo. Souček to udělal. A pak spolu u stánku mluvili hodinu a půl. Později na ni vzpomínal jako na mladou ženu, která už tehdy působila neobyčejně hotově. Mluvila prý s vyzrálostí, která neodpovídala jejímu věku.
Sláva, únava a konec jedné etapy
Rané nahrávky Zuzany Navarové vyšly až po její smrti, v roce 2011 na albu Dávný příběh. Zachycují období let 1977 až 1985, tedy i dobu, kdy studovala španělštinu a češtinu na filozofické fakultě v Praze a zároveň se skupinou Nerez zažívala prudký vzestup.
Skupina uspěla na Vokalíze i Portě a stala se fenoménem. Zájem o ni byl tak velký, že zvládala i pětadvacet koncertů za měsíc. Jenže s úspěchem přišlo i vyčerpání.
„Jako spousta jiných lidí v mé branži jsem se šíleně honila za společenskou prestiží, a i když jsem nikdy neměla zvlášť vyvinutý vztah k penězům, vlastně jsem se honila i za nimi. A za úspěchem. Byla jsem zkrátka ješitná,“ řekla Navarová Hospodářským novinám.
Později se od téhle životní fáze vnitřně vzdálila. Sama popisovala, že už v Nerezu neviděla další cestu. V časopisu Neon mluvila o tom, že skupina stále opakuje totéž a že ji společné fungování vyčerpalo. Jinde to shrnula jednoduše: „utahali jsme se“. Symbolicky působí i název poslední nové písně, kterou do Nerezu přinesl Zdeněk Vřešťál: Já s tebou žít nebudu.
Hudba, která v Československu neměla obdoby
Nerez přitom nebyl jen další folkovou skupinou své doby. Do československé hudby přinesl rytmy a nálady, které tehdy nepůsobily samozřejmě. Navarová se silně zamilovala do latinskoamerické hudby, mimo jiné během půlroční studentské stáže na Kubě. Tahle zkušenost se do repertoáru Nerezu propsala výrazně. Písně skupiny byly promyšlené, rytmicky živé, aranžérsky propracované a často zahrané s energií, která měla daleko k uhlazenému folku. Navarová v nich nebyla jen výrazným hlasem. Byla autorkou, která hledala vlastní jazyk.
A právě to pro ni bylo zásadní. Přestože ji mnoho lidí vnímalo především jako výjimečnou zpěvačku, ona sama se za zpěvačku označovala překvapivě nerada. Nejblíže jí byla role autorky.
Slova, která nešlo snadno rozluštit
Zuzana Navarová nepsala přímočaré protestsongy. Ani v době normalizace, kdy se folkoví hudebníci často vyjadřovali přes náznaky, metafory a jinotaje, nebyla typem autorky, která by své písně stavěla na doslovném sdělení. Její síla byla jinde. Uměla psát texty, které v padaly prostě, ale při bližším poslechu se rozestupovaly do dalších významů. Jako by za každou větou existovala ještě jedna, nevyřčená. Sama tvrdila, že žádný její verš není náhodný. Všechno podle ní něco znamenalo, jen zkratka bývala tak silná, že se posluchač musel zastavit a hledat.
V období s kapelou Koa kolem roku 2000 vytvořila jeden z nejpozoruhodnějších souborů českých písňových textů. Dokázala spojovat slova, která by u jiných autorů působila nepatřičně, a přesto u ní držela pohromadě. Poetické obrazy, obyčejná mluva, humor, duchovní motivy i syrová bolest se u ní nepotlačovaly. Naopak se vzájemně rozsvěcovaly.
Nerez nechala za sebou
K vlastní minulosti ale Navarová nebyla sentimentální. Když po její smrti vyšla kniha textů Andělská počta, chyběly v ní texty napsané pro Nerez. Nebyla to náhoda. Podle ediční poznámky šlo o její poslední přání. Editorka knihy Hana Svanovská později v MF Dnes uvedla, že Navarová návrat k těmto textům odmítala. Citovala ji slovy: „To je něco, co už mám za sebou, v čem už nejsem já, to už nechci.“
Svanovská, která ji znala od dětství, také popsala zajímavý detail z její pozůstalosti. Nenašla v ní žádný rozepsaný text. Podle ní to ukazovalo, jak Navarová pracovala: nosila jeden text v hlavě, promýšlela ho a nepouštěla se dál, dokud nebyl hotový natolik, aby se dal hrát.
Láska, duše a šifry v písních
Navarová se brání jednoduchému výkladu i mnoho let po smrti. Některé její písně působí, jako by byly napsané v kódu. Přesto sama opakovala, že chce být srozumitelná. Nešlo jí o nesrozumitelnost pro efekt. Spíš o přesnost, která se nevejde do obyčejných vět. Říkala, že v textech hledá odpovědi na otázku, co si člověk může počít s duší. A časem také přestala psát erotické písně v prvním plánu. Jak sama naznačovala, došla k poznání, že láska není jen tělesná, ale může být hlubší, důležitější a podstatnější.
Nebe nepočkalo
V posledních měsících života stihla Zuzana Navarová nazpívat ještě pět skladeb na album Nebe počká Karla Plíhala, svého blízkého přítele. Plíhal pro něj připravil písně básníka Josefa Kainara a skladby amerických autorů, které Kainar otextoval. Až zpětně působí některé verše bolestně prorocky: „Každej tu černou káru svou / si táhne sám / Kdo může znát tu píseň / co já v sobě.