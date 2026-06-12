Moderátorka Zuzana Belohorcová včera udělala u soudu definitivní tečku za dvacetiletým vztahem s podnikatelem Vlastou Hájkem. V soudní síni, kam její dnes už bývalý muž ani nedorazil, strávila pouhých dvacet minut a bylo po všem. Následně se na sociálních sítích pochlubila tím, že do nového života vstoupila po boku nového muže.
Zuzana Belohorcová se po rozvodu s Hájkem pochlubila novým mužem
Moderátorka Zuzana Belohorcová má za sebou jeden z nejdůležitějších dnů posledních let. U soudu definitivně ukončila dvacetileté manželství s podnikatelem Vlastou Hájkem a jen několik hodin poté překvapila fanoušky fotografií s novým partnerem. Jak sama naznačila, do další životní etapy už vstupuje po boku nového muže.
„Já jsem tam byla sama, on se ani neobtěžoval přijít. Uzavřeli jsme už před soudním jednáním dohodu, takže to vše proběhlo velmi hladce. I díky skvělému advokátovi, který mě zastupoval,“ vrátila se k úřednímu rozvodu pro Blesk. „Je to takové smutné, že nás po dvaceti letech manželství takhle rychle rozvedli, ale život jde dále a s dětmi se těšíme na nové začátky,“ snaží se na všem vidět to pozitivní.
Velmi ráda je také za to, že byli s Hájkem schopni se na všem dohodnout a děti tak byly ušetřeny soudních tahanic. „Důležité je, že to nemusely absolvovat… Já jsem opravdu ráda, že to se mnou tak skvěle vyřešil můj právník,“ prozradila bývalá moderátorka. „Děti zůstanou se mnou, na tom se nic nemění. Starám se o ně sama už víc než rok. Veškeré náklady jsou na mně,“ naznačila, že alimenty od Hájka nedostává.
Výživné prý začne platit až v okamžiku, kdy dokážou prodat svou luxusní nemovitost na Tenerife, kde v posledních letech rodina žila. „Už jsme měli několik kupců, do té doby, než se dům prodá, nebude otec dětí platit výživné,“ vysvětlila maminka šestnáctileté Salmy a jedenáctiletého Nevia. „Jsem ráda, že jsou vyřešené děti, rozvod máme konečně za sebou, teď už zbývá jen prodat dům, rozdělit si peníze a jít si vlastní cestou,“ těší se Belohorcová.
Ta by chtěla s dětmi zůstat na Tenerife, zatímco Hájek zamířil do Karibiku. „Věřím, že můj bývalý muž najde klid v duši, když on bude spokojený, tak budeme spokojeni všichni. Chci už mít klid a vlastní život,“ řekla tajemně. Následně se ukázalo, že nový život už začala. Pár hodin po oficiálním rozvodu sdílela snímek, na kterém je po boku své nové lásky. „A… ano, konečně můžeme. Začíná nová etapa mého života," napsala ke společné fotografii, kde se tulí k pohlednému muži.