Slovenská moderátorka Zuzana Belohorcová po rozvodu s Vlastou Hájkem už několikrát otevřeně mluvila o tom, jak moc ji bývalý manžel zklamal. Přiznala dokonce, že jeho nevěra nebyla v jejich vztahu první a že zpětně lituje, že některé věci neřešila dřív. Dosud ale příliš konkrétní nebyla. Teď poprvé prozradila mnohem víc o chvíli, kdy zjistila, co se za jejími zády skutečně děje. A ukázalo se, že zažívala něco, co si podle všeho dlouho nedokázala ani představit.
Zuzana Belohorcová promluvila o manželově milence. Roky se mi smála do tváře, tvrdí
Zuzana Belohorcová už po rozvodu s Vlastou Hájkem přiznala, že ji manželova nevěra hluboce zklamala a že podle ní nebyla zdaleka první. Teď ale poprvé odhalila mnohem víc detailů o rozpadu jejich manželství.
Všechno se navíc odehrálo během dovolené, kde se ale snažila zachovat klid kvůli rodině a bolestnou novinku tajila. „Nechtěla jsem nikomu kazit dovolenou a už vůbec jsem nechtěla, aby se to dozvěděli rodiče. Bylo by to nefér vůči všem,“ vzpomíná. V jednu chvíli tak podle svých slov zůstala s bolestivým tajemstvím prakticky sama a největší oporou jí byla sestra. Až později pochopila, jak rozsáhlé to celé bylo. „Věděl to celý ostrov, jen já jsem to nevěděla,“ přiznává.
O to horší pro ni bylo zjištění, že lidé z jejího blízkého pracovního okruhu o manželově nevěře nejen věděli, ale báli se jí to říct. „Věděli to všichni v kanceláři anebo alespoň tušili a báli se mi to říct,“ popisuje. Když se jí nakonec někteří odvážili otevřeně říct, co si o celé situaci myslí. „Zuzi, ty jsi tak strašně dobrý člověk a tohle si fakt vůbec nezasloužíš. Je to podlé a je to strašná podpásovka,“ citovala jejich reakci ve své show Život podle Belohorcové.
Kudlou do zad pro ni bylo to, že Aleksandra Kango, kterou Hájek už představil jako svou partnerku dokonce své rodině v Česku, se s Belohorcovou denně vídala a v podstatě se jí vysmívala. „Byl to člověk, který byl součástí naší kanceláře. Já jsem jim vždy dělala zázemí, vařila jsem jim, starala jsem se o ně. A v podstatě to byl také člověk, který se mi ty roky smál do tváře a vlastně nejen mně, ale i mým dětem,“ prozradila Zuzana to, co nikdy nedokáže odpustit.