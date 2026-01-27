Vstala a jde dál – jako fénix z popela. Slovenská moderátorka a bývalá miss Zuzana Belohorcová loni veřejně oznámila rozchod s manželem Vlastou Hájkem. Od té chvíle se soustředí hlavně na děti a rodinu, cestuje a věří, že nejtěžší období už má definitivně za sebou.
Zuzana Belohorcová po rozchodu promluvila o bolesti i nové síle: „Temnota byla delší než den“
Zuzana Belohorcová loni oznámila rozchod s manželem Vlastou Hájkem a od té doby se soustředí na děti, rodinu a nový začátek na Tenerife. Teď na sociální síti otevřeně popsala, čím si prošla, i proč se rozhodla jít cestou klidu, laskavosti a „ochrany vlastní energie“.
O napětí v jejich vztahu se přitom mluvilo dlouho. V kuloárech opakovaně zaznívaly spekulace o Hájkových nevěrách, Belohorcová ale navenek držela dekorum a působila, jako by bylo všechno v pořádku. Zlom přišel až loni na podzim, kdy podle svých slov došla na hranici trpělivosti a oznámila konec. „Osmnáct let je dlouhá doba, to už je takový zvyk. A já jsem si nikdy nechtěla připustit, že se budu rozvádět, že to bude můj případ,” svěřila se moderátorka, která je momentálně s dětmi Salmou a Neviem zpět na Tenerife.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: „Pohár přetekl,“ říká o rozchodu s Hájkem Belohorcová
Teď se k celé životní etapě vrací i na sociálních sítích – a z jejích slov je cítit, že si prošla obdobím, které ji bolelo, ale zároveň ji posunulo. „Jsem silná sebevědomá žena. Ne proto, že bych nikdy nespadla, ale proto, že jsem vždy zvládla vstát… Prošla jsem obdobím bolesti, která mě zkoušela a vzala mi mou víru. Tehdy se zdálo, že temnota je delší než den. Dnes však s uplynulým časem vím, že mě tyto okamžiky naučily nejvíce. Naučily mě důvěřovat si, vážit si svého klidu a chránit svou energii,“ napsala Belohorcová.
V dalším vzkazu se dotkla i atmosféry, kterou podle ní často vytvářejí lidé kolem – místo podpory prý přichází závist a zlost. „Upřímně mi je líto, kolik nenávisti, zloby a závisti je kolem nás, hlavně tam, kde bychom měli stát sami za sebou. Z lidí, kteří si místo podpory zvolí pobodání, nepřátelství místo přízně. Od lidí, kteří zapomněli, že slova mají sílu a že každý z nás bojuje svůj vlastní boj… Nicméně věřím, že to o nich vypovídá víc než o tom, na koho se zaměřují… Vydám se jinou cestou… Cesta shovívavosti, laskavosti a otevřeného srdce,“ vzkázala blondýnka.