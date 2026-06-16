Pecháčková, kterou diváci znají ze seriálů Ordinace v růžové zahradě nebo ZOO, se dříve o začátcích vztahu s hokejovým kapitánem příliš konkrétně nebavila. Nakonec ale přece jen prozradila, jak se s Romanem Červenkou dali dohromady. „Roman si našel mě, když jsme oba byli sami. A naši známí nás nějakým způsobem propojili. Jednoho dne jsme se setkali, a když jsme vycházeli z restaurace, tak jsem na sobě měla podpatky z předchozí akce. Šli jsme na kostičkovou dlažbu a najednou jsem zjistila, že jsem ztratila botu. Tak jsem si připadala trošku jako Popelka a vraceli jsme se,“ usmívala se Michaela, která detaily seznámení prozradila pro televizi CNN Prima NEWS.
Ztratila botu a našla lásku. Michaela Pecháčková popsala pohádkový začátek s Romanem Červenkou
Když Roman Červenka nastoupí na led, ať už v dresu pardubického Dynama, nebo české reprezentace, má na tribuně často jednu velkou oporu. Herečka Michaela Pecháčková mu fandí vždy, když jí to dovolí pracovní program. Jejich vztah přitom na začátku připomínal skoro romantickou scénu z pohádky.
Věkový rozdíl neřeší
Mezi Michaela Pecháčkovou a Romanem Červenkou je osmnáctiletý věkový rozdíl. Pro dvojici to ale podle herečky není téma, které by jejich vztah jakkoliv komplikovalo. Stejně to vnímá i její rodina, pro kterou je nejdůležitější, aby byla Michaela spokojená.
„Rodiče mi do toho nijak nemluvili, pro ně je priorita, zda jsem šťastná. A mohu říci, že jsem. Takže věk je jenom číslo a je hlavní, že si rozumíme. Tak to berou i rodiče,“ culila se Michaela.
Vzájemná podpora u nich funguje na obě strany. Červenka už se byl podívat na její divadelní představení, zatímco ona ho podporovala při důležitých zápasech. Fandila mu během play-off hokejové extraligy i při mistrovství světa.
Hokej teď prožívá úplně jinak
Pecháčková přiznává, že hokej sice znala i dřív, ale vztah s Červenkou jí ho přiblížil úplně jinak. „Vždy jsem říkala, že hokej je jediný sport, na který jsem se u nás doma vydržela dívat. Ale teď to prožívám úplně jinak a jsem strašně hrdá,“ přiznala Míša.
Za Romanem vyrazila také na šampionát do Švýcarska. Když zrovna nebyl čas vyplněný zápasy a povinnostmi, společně poznávali zemi, kde Červenka několik let působil. Jejich životy jsou ale pracovně hodně nabité, a tak není snadné plánovat společné volno.
Herečka přesto naznačila, kam by se ráda podívala, kdyby se jim podařilo najít čas na dovolenou. „Oba jsme dost vytížení, ale ráda bych nějakou dovolenou. Miluji Itálii, tak kdyby to vyšlo, byla bych úplně šťastná,“ dala s úsměvem skrytou nápovědu, jaká destinace by jí udělala největší radost.