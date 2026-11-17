Předvánoční týdny v domácnosti moderátorky plynou bez hektických příprav. Zkušenost jí ukázala, že největší kouzlo svátečního času spočívá v obyčejné přítomnosti nejbližších a rodinné atmosféře.
Zrušené Španělsko i stopka pro lití olova. Hvězda Novy odhalila vánoční zvyky i překvapivá přání
Sváteční shon, stres, hory vlastnoručně upečeného cukroví i nekonečnou honbu za dokonalostí už dávno pustila z hlavy. Moderátorka Iveta Kořínková totiž od základů přehodnotila svůj pohled na Vánoce. Dnes si svátky chce především užít. Se svou rodinou a s vědomím, že může podat pomocnou ruku i těm, ke kterým osud nebyl tak štědrý.
Předvánoční týdny v domácnosti moderátorky plynou bez hektických příprav. Zkušenost jí ukázala, že největší kouzlo svátečního času spočívá v obyčejné přítomnosti nejbližších a rodinné atmosféře.
K takové idylce ale musela Iveta nejdříve dospět. „Dřív to bylo hodně stresující, ale teď je to taková pohodička, že se na to všichni těšíme. Mám ráda ten předvánoční čas, že jdeme ven na svařené víno, na trdelník, užijeme si všudypřítomná světýlka a posloucháme koledy. Je to o pohodě, o tom, že jsme spolu, navštěvujeme rodinu nebo chodíme na hřbitov zavzpomínat na naše blízké. Byť zimu nemám ráda, tohle je vlastně nejkrásnější zimní období,“ popisuje moderátorka.
Svou pozornost obrací především k radosti z obdarovávání druhých. Svou přítomností proto podpořila také slavnostní zahájení dalšího ročníku charitativního projektu Dopisy Ježíškovi, který pořádá Nadační fond Hanky Kynychové. Letos se do projektu zapojilo 10 dětských domovů a bude se plnit 313 přání dětí bez domova. „Už tady mám dvě přáníčka v ruce a jsem za ně moc ráda. Vystavím si je, možná si je dám pod stromeček, abychom je měli na očích a vzpomínali i na ty, kteří to v životě nemají úplně jednoduché,“ prozradila Iveta.
Sama Iveta přitom žádné velké dary k životu nepotřebuje. „Já už jsem dospěla do fáze, že strašně ráda dárky dávám a nepotřebuju nic. Jedna knížka zabalená pod stromečkem a jsem šťastná,“ přiznává moderátorka. Skromná přání má podle všeho i její sedmiletá dcerka Olivie, pro kterou jsou dlouhé seznamy vánočních přání neznámým pojmem.
Podobně střídmý koncept uplatňuje Iveta Kořínková také při dalších vánočních přípravách, ze kterých většina ženské populace před svátky šílí. Úklid řeší průběžně a pečicím maratonům se vyhýbá. Cukroví ochutnává u babiček, kde si u kávy nejraději pochutná na vanilkových rohlíčcích.
Bramborový salát a špagety s kečupem
Sváteční menu se drží prověřených rodinných receptů a tradic. Takže v poledne si rodina pochutná na houbovém kubovi a k večeři na smaženém kaprovi s bramborovým salátem, kterého Ivetin tatínek sám loví z rybníka na Moravě.
Ze zvyků si rodina vybírá jen ty, které nepřinášejí stres. Od nebezpečného lití olova upustili a raději pouštějí lodičky ze skořápek, sledují v televizi pohádky nebo dávají kapří šupinu pod talíř a do peněženky.
Velké plánování se moderátorce neosvědčilo ani při cestování – když minulý rok nečekaná nemoc dcery překazila plánované svátky ve Španělsku, přijala to s nadhledem jako fakt. Od té doby neplánuje a Vánoce slaví buď v komorním složení doma, nebo s prarodiči na Moravě či v severních Čechách.
Stejně jako se Iveta nenechává pohltit předvánočním shonem, ani v běžném životě nepodřizuje svůj čas každodenním povinnostem, jako je třeba vaření. Přestože ji baví, raději ho někdy vymění za společné chvíle s dcerou, ať už při školních úkolech, na procházce, nebo u deskových her.
A pokud jde o jídlo, ani tady není nutné vymýšlet složitosti. Její dcera si totiž stejně nejvíce pochutná na osvědčené dětské klasice. „Má ráda těstoviny s kečupem a sýrem, což se nedá říct, že by byl vyloženě můj recept. A pak má ráda řízek nebo sekanou s bramborovou kaší. Prostě typickou dětskou klasiku, které se vůbec nedivím,“ dodává s úsměvem moderátorka.
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