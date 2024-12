Nebyl to obyčejný chlap, byl to ‚velkej‘ Bača, který se dokázal postavit čemukoliv a komukoliv. Bojoval až do poslední chvíle,“ napsal zpěvák na sociálních sítích Facebook a Instagram. Marek Ztracený se svěřil, že jeho tatínek ho přesvědčoval, aby na Českém slavíkovi nechyběl. „Jedna z posledních věcí, kterou si přál, byla: ‚Nic neruš a jeď sakra na toho Slavíka, vyhraj a zavři všem těm pisálkům pusu.‘ Pusu jsem jim nezavřel, spíš naopak, ale díky vám jsem mu ho ještě stihnul přivézt. Byl pyšnej a chlubil se sestřičkám,“ uvedl zpěvák dojemně. Ztracený nyní prožívá hluboký smutek.