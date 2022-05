Zpěvák Lunetic Václav Jelínek srazil na dálnici chodce. Oživit se mu jej nepodařilo

Sobotní večer navždy změnil život Václavu Jelínkovi, jednomu z členů kapely Lunetic. Zpěvák se vracel domů z pražského koncertu Leoše Mareše, na němž s kapelou vystupoval, a na dálnici srazil čtyřicetiletého muže, který bohužel na místě svým zraněním podlehl. A to přesto, že mu zpěvák okamžitě poskytl první pomoc až do příjezdu záchranné služby.

Policie Blesku potvrdila, že ke střetu došlo na 44. kilometru D10 ve směru na Turnov, tedy v místě, kde jsou při průjezdu Mladou Boleslaví proti sobě dvě benzinové pumpy. "Chodec, ročník 1982, přecházel dálnici, kde ho nejprve v levém jízdním pruhu srazilo osobní vozidlo. Vlivem nárazu bylo tělo odmrštěno do pravého jízdního pruhu, kde ho další vozidlo přejelo."

Deníku se podařilo kontaktovat i přímého svědka tragické události. "Vina určitě není na Vaškovi. Deset minut oživoval chodce, který přišel srážkou o nohu. Vašek zachoval chladnou hlavu a udělal vše, co se dalo, až do příjezdu záchranky," popsal nehodu. Podle policie byla u obou řidičů provedena dechová zkouška z níž vyplynulo, že ani jeden z nich neřídil pod vlivem alkoholu.

Zpěvák se k celé záležitosti nevyjádřil a opustil republiku. "S Vaškem jsem mluvil. Je z toho nesmírně špatný a odmítá o celé záležitosti s kýmkoliv komunikovat," řekl v pondělí Blesku manažer kapely Zdeněk Obhlídal. "Jediné, co mi sdělil, že se moc snažil, aby toho pána za každou cenu udržel při životě. Už teď má z toho nesmírné trauma, které si ponese až do konce života. A to i přesto, že tragédii nemohl nijak zabránit a hlavně ji nezavinil. Jsem rád, že Vašek odletěl s manželkou na Ibizu, kde se vzpamatovává ze šoku. Je to to nejlepší, co mohl udělat," dodal Obhlídal.

Lunetic vznikli jako chlapecká kapely v roce 1995. Jejími členy jsou Václav Jelínek, David Škach a Aleš Lehký. Čtvrtý zakládající člen Martin Kocián už v kapele nevystupuje.