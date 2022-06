Zpěvák Adam Mišík se pochlubil novou láskou. Jde o dceru známé modelky

"S Adamem jsme spolu chvilku, je to čerstvé," prozradila sedmnáctiletá Natálie Jirásková, která se kromě studia věnuje také modelingu, čímž jde ve stopách své slavné maminky, moderátorky Ivy Kubelkové. S novým přítelem, zpěvákem Adamem Mišíkem, má ale už teď plány. "Uvidíme časem, moc rádi bychom spolu nějakou dovolenou podnikli, ale uvidíme, jestli bude čas," svěřila Super.cz.

S novým přítelem své dcery nemá Iva Kubelková žádný problém. Už před nějakým časem prohlásila, že své dceři do milostného života nijak nezasahuje a do výběru partnerů jí nemluví. "Když je s nějakým klukem šťastná, tak ji ráda podpořím, i když si třeba můžu myslet, že tam něco nehraje… Natálka je jiný člověk, než jsem já. Takže i když mně se třeba nemusí ten chlap úplně líbit, tak to neznamená, že jim to nebude klapat," řekla Kubelková pro Blesk magazín.

Pětadvacetiletý Mišík je v šoubyznysu ostříleným profesionálem a s maminkou své přítelkyně skvěle vychází. "S její maminkou Ivou se znám dokonce déle než s Natálií," prohlásil zpěvák a příležitostný herec.

Poměrně hodně zkušeností má syn slavného hudebníka Vladimíra Mišíka i ve vztazích. Před Natálií randil mimo jiné s modelkou Dianou Kratochvílovou, finalistkou Robinsonova ostrova Bárou Mudrochovou nebo vítězkou Miss Czech Republic Denisou Spergerovou. Sám ale říká, že měl přítelkyně i mimo umělecký svět.