Zpěvačka Monika Absolonová zrušila koncert: Teď přiznala operaci

Monika Absolonová má za sebou operaci, o které dosud mlčela. Kvůli zdravotním komplikacím musela dokonce přesunout koncert a momentálně nosí i kompresní punčochy. Přesto neztrácí dobrou náladu a dál pracuje naplno.

Zpěvačka Monika Absolonová je živel. A tak ji v práci nezastaví ani operace, kterou v naprostém utajení podstoupila. To, co má za sebou, prozradil jeden nenápadný detail, a sice tenisky ke společenským šatům. Právě to je totiž vidět na jednom z videí, které Absolonová přidala na svůj profil na Instagramu. 

„Nemám správnou obuv k šatům, protože mám po operaci a nemůžu nosit podpatky. Takže buď můžu sedět v podpatcích, anebo chodit v teniskách,“ vysvětlila zpěvačka svůj neobvyklý módní výběr. Je ale pravdou, že indicie, že se s ní něco děje, v posledních dnech byly. 

„Moc se vám omlouvám za vzniklé komplikace, ale zítřejší koncert ve Slaném bohužel musíme z důvodu mé zdravotní indispozice přesunout na 8. června. Vstupenky zůstávají v platnosti. Nezlobte se a děkuji za pochopení,“ napsala například před pár dny. 

A že má za sebou chirurgický zákrok, napovídaly i záběry v instastories, kde ukázala nohy v kompresních punčochách. Na ty si postěžovala kvůli současnému horkému počasí, protože je jasné, že potit se v nich je velmi nepříjemné. Fanoušci tak doufají, že jejich oblíbená interpretka netrpí ničím vážným a brzy bude opět fit. 

Zdroj: Instagram Moniky Absolonové

