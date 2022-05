Hana Zagorová je opět v nemocnici. Doma zkolabovala, zachránil ji manžel

Zpěvačka Hana Zagorová musela být opět převezena do nemocnice poté, co doma upadla do bezvědomí. Naštěstí byl doma manžel, operní pěvec Štefan Margita, který okamžitě přivolal záchranáře.