Zpěvačka Halsey se po potratu konečně dočkala miminka. A hned se chlubí, jak ho kojí

Světoznámá zpěvačka Halsey, která žije v USA, kde se i narodila, porodila před dvěma týdny své první miminko. Novorozený syn získal od rodičů jméno Ender Ridley Aydin a má se čile k světu.

Zpěvačka se fanouškům pochlubila radostnou novinou na Instagramu, když zveřejnila rodinný snímek z nemocničního pokoje. Na černobílé fotografii je vidno, že Halsey i její partner, scenárista Alev Aydin, byli po narození syna naplněni láskou a dostavila se naprostá spokojenost. "Vděčnost. Za ten nejvzácnější a euforický porod. Posílený láskou," napsala ke snímku novopečená maminka.

Zpěvačka před lety prošla peklem a cestu za vytouženým miminkem neměla jednoduchou. Před lety totiž v rozhovoru pro Rolling Stone přiznala, že bojovala s endometriózou, což je závazné gynekologické onemocnění, a musela podstoupit hned několik operací. Zároveň se nebála svěřit s tím, že i ona se musela vyrovnat s potratem, kvůli kterému se cítila na dně.

Po nepříjemných zkušenostech s gynekologickými problémy se Halsey rozhodla nechat si zmrazit vajíčka, aby měla větší jistotu toho, že se dočká rodiny.

Po velkém boji se zdravotními komplikacemi oznámila zpěvačka v lednu tohoto roku radostnou zprávu, že s partnerem čeká miminko. "Je tak zvláštní dívat se na to, jak se vaše tělo mění. Myslela jsem, že mi těhotenství přinese silný pocit ženství, ale popravdě mi to úplně srovnalo moje vnímání pohlaví. Citlivost ke svému tělu mi jen zvýšila vědomí o lidskosti jako takové, toť vše. Je to skvělé a doufám, že ten pocit mi vydrží. Hodně vařím, ještě víc spím a čtu spoustu knih," napsala podle webu People.

"Moje těhotenství bylo stoprocentně plánované a moc jsem se o toto miminko snažila," dodala světoznámá hvězda.

Halsey je na sociálních sítích velmi aktivní, a tak se dva týdny po porodu pochlubila snímkem, na kterém v parku svého maličkého syna kojí. Z fotografie je znát, že se americká hvězda cítí blaženě a mateřství si užívá. "Světový týden kojení. Dorazili jsme akorát včas," napsala k instagramovému příspěvku interpretka hitů jako Without Me a Closer.