"Tak rychle jsem se nikdy nevyčůrala." Zpěvačka téměř zmeškala děkovnou řeč na Grammy

Šestadvacetiletá americká zpěvačka Doja Cat (vlastním jménem Amala Ratna Zandile Dlamini) triumfovala společně s kolegyní SZA (Solána Imani Rowe) v kategorie Nejlepší popové duo/skupina díky singlu Kiss Me More. Ve chvíli, kdy zpěvačka Avril Lavigne vyhlásila jména vítězek, na pódium přišla pouze druhá zmíněná. Doju Cat kamery zabraly až o několik vteřin později.

"Byla jsi pět minut na toaletě, to myslíš vážně?" zavtipkovala SZA. "Poslouchej, takhle rychle jsem se v životě nevyčůrala," odpověděla jí Doja Cat poté, co svižnou chůzí došla k mikrofonu a nabrala dech.

Nešlo zdaleka o jediný úsměvný moment 64. ročníku cen Grammy. Moderátor Noah například oznámil, že si během vyhlášení "nebude brát nikoho do úst," což byla narážka na incident z filmových Oscarů, kde herec Will Smith před kamerami udeřil komika Chrise Rocka a vulgárně na něj zařval, aby si "nebral do úst" Smithovu manželku.

Komik Nate Bargatze zase přišel udělit cenu s helmou na hlavě. "Tohle teď komici musejí nosit na předávání cen," poznamenal s odkazem na týden starý incident z Oscarů.

Akce se kvůli kvůli šíření varianty koronaviru omikron konala s tříměsíčním zpožděním, navíc mimo tradiční dějiště v Los Angeles. V Las Vegas se díky volnějším protipandemickým opatřením sešly tisíce posluchačů, což ještě při loňském galavečeru nebylo možné.