Jennifer Lopezová promluvila o pocitu nedocenění, který zažívá v zábavním průmyslu

"S mojí mámou byla zábava. Moje máma mě přivedla k muzikálům a seznámila mě s různými styly hudby. Díky své mámě jsem se také vrhla do zábavního průmyslu," prohlásila Lopezová o své matce Guadalupe Rodríguezové. "Byla jsem schopná ustát okamžiky, které mě v showbyznysu provázely, a to jen proto, že na mě moje máma byla tvrdá. Nemyslím si, že si uvědomovala, na co mě připravovala, ale povedlo se jí to."

Navzdory svému úspěchu Lopezová dodala, že dospívání v malém domě v newyorské čtvrti Bronx s nulovými předchozími zkušenostmi v oblasti showbyznysu v ní zanechalo pocit, že je "smolař". "Vždycky jsem měla pocit, že nejsem ta, která by měla být v místnosti," prohlásila zpěvačka. "Takhle to vnímá člověk, který je Portoričan, pochází z Bronxu a je ženou."

Přestože si dokázala vydobýt své pevné místo v oboru, stále zpěvačka necítí dostatečné přijetí z uměleckých kruhů. "Dvacet, pětadvacet let slýchám: 'Ona není až tak skvělá. Je hezká a dělá fajn hudbu, ale ve skutečnosti to není úplně ono.' Přitom si myslím, že jsem za ta léta odvedla dostatek kvalitní práce. Jenže mám pocit, že existuje určitý kruh, jehož prostě nejsem součástí, a to bolí. Existuje takový vnitřní kruh lidí, kteří se považují za velké umělce. A pak jsou tu prostě popoví umělci. Nevím, jestli tam někdy budu také patřit."

Jennifer Lopezová má za sebou osm studiových alb. Aktuálně vydala společně s kolumbijským zpěvákem Malumou soundtrack k filmu Vem si mě, v němž ztvárnila hlavní roli s Owenem Wilsonem. Její filmografie pak čítá desítky snímků. Proslavila se v romantických komediích Svatby podle Mary nebo Krásná pokojská, zahrála si i v dobrodružné podívané Anakonda nebo thrilleru Dost.