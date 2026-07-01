Poslední dny patří ke sledovaným kauzám rozpad manželství zpěváka Bohuše Matuše. Vše odstartoval sám umělec, když na jednu společenskou akci dorazil pouze v doprovodu dcery Natálky a nechal se slyšet, že momentálně neví, kde jeho o třicet let mladší žena Lucie je. Ona pak následně do médií potvrdila, že jejich vztah je de facto u konce. Jenže tím to neskončilo.
„Zneužili jste mě a děláte ze mě krip*a,“ zuří Bohuš Matuš po zveřejnění krachu manželství
Rozpad manželství Bohuše Matuše nabírá stále dramatičtější obrátky. Zpěvák v posledních dnech otevřeně popisoval krizi s o třicet let mladší manželkou Lucií a prozrazoval detaily z jejich soukromí. Krátce poté ale obrátil a začal obviňovat novináře, že jeho důvěry zneužili. Nechyběly ani ostré výčitky a výhrůžky, že za ním stojí „velcí lidé“.
Manželé se začali předhánět v informacích, které veřejnosti poskytnou. „Ona se naštvala, že jsem na nějaké akci řekl, že nevím, kde je, ale já to myslel tak, že nevím, jestli je na muzikálu, nebo někde jinde. Bylo to špatně pochopené a ona se nas*ala,“ postěžoval si zpěvák. Dále ale trvá na tom, že v manželství to neklape. A vinu hází na svou ženu. „Myslím si, že se vnitřně rozhodla pro život beze mě, což chápu. Je mladá a já ji nechám. Když se bude chtít vrátit, tak se vrátím. Jsem rodinný typ a miluji svou dcerušku. Cítím ale už delší dobu, že se chce osamostatnit. Bavili jsme se o tom párkrát a já to bral na lehkou váhu. Myslel jsem si, že si dělá srandu. Teď už ale věřím, že tomu tak je. Škoda,“ řekl s tím, že by se rozvádět nechtěl.
„Já bych to nikdy nerušil. Tohle já nedělám, takový nejsem. Nikdy bych to nerušil. Uvidíme, co ještě bude dál,“ povzdychl si pro Expres. „Moc se tam nevídáme, já hraji jednu z hlavních rolí a uvidíme se až na představení. Mně to ale vůbec nevadí, ona je moc šikovná. Je talentovaná zpěvačka i tanečnice, moc jí to jde. Viděl jsem videa a mám z ní radost,“ chválí kariéru Lucinky, která je ale zároveň příčinou toho, proč se odcizili.
„Mám dva byty. V jednom je žena s dcerou a ve druhém jsem já. Je to spíše ateliér. Mám tu studio a chládek. Je tady klimatizace a pohoda. Chodím za nimi, někdy tam přespím. Lucka je úplně v pohodě, ničím netrpí a je poměrně veselá,“ rozdává informace o soukromí na potkání Matuš.
Jenže, jak se o něm ví, je Bohuš velmi impulzivní, a tak i když jeden den poskytne otevřený rozhovor, další den toho lituje a obviňuje novináře. „Co mi to děláte? To bude průšvih… Koukám na podcast… Je tam můj rozhovor s vámi a to je strašný průs*r,“ obořil se na redakci, které dal obsáhlé vyjádření. A neváhal sáhnout ani k výhrůžkám. „To uvidíte. Za mnou stojí velký lidi. Tak je škoda, že jste to udělal,“ zuřil zpěvák. „Zneužili jste mě a děláte ze mě totálního kr*pla,“ rozčílil se na redakci eXtra.cz. A na závěr se ještě politoval. „Takhle ponižovat člověka. To vám není ani trochu líto? Je to hrozný, co jste udělali,“ dodal Matuš. Otázkou je, v jaké náladě se probudí zítra.