Saša Rašilov vyrůstal se jménem, které mělo v českém hereckém světě váhu dávno předtím, než se sám postavil před kameru. Jako dítě přitom nechápal, proč jeho příjmení vyvolává kolem něj takový rozruch. „Já jsem byl takový malý jako vykulený děcko, na který se vždycky ukázalo a řeklo se to jméno a děly se nějaký věci. Akorát jsem byl z tý druhý strany a koukal jsem na to,“ vzpomíná na dobu, kdy se postupně seznamoval s odkazem svého slavného dědečka.
Známá tvář, ale žádná touha po pomníku. Rašilov přiznal, jak málo pro něj sláva znamená
Saša Rašilov vyrůstal se slavným příjmením, sám si ale k herectví i vlastní popularitě časem vytvořil velmi střízlivý vztah. Dnes otevřeně mluví o tom, co pro něj znamená práce na jevišti, proč netouží po pomníku a proč dává přednost konkrétním činům před velkými slovy.
Později už slavné příjmení přijal jako jednu z okolností svého života. Jakmile pochopil, že jeho dědeček byl „roztomilej, vtipnej, zábavnej filmovej herec“, přestalo pro něj být břemenem. Přesto je patrné, že vlastní kariéru nikdy nechtěl stavět na rodinném odkazu a ke slávě samotné má překvapivě střízlivý vztah.
Na vlastní slávě nelpí
Dnes už patří ke generaci, pro kterou je jméno Saša Rašilov spojené především s ním samotným. Přesto se na myšlenku vlastního odkazu dívá skoro opačně, než by se od známého herce čekalo. „Já se netěším víc na to, než že všichni upadneme do zapomnění,“ říká bez velkého sentimentu.
Důležitější než výsledný obraz sebe sama je pro něj samotná práce. Nemá potřebu donekonečna kontrolovat, jak vypadá na fotografiích nebo jak jeho výkon působí zpětně. „Pro mě je důležitý ten proces, ta tvorba, ta práce, když ty věci vznikají,“ vysvětluje. U divadla je navíc podle něj kouzlo právě v tom, že představení vznikne, odehraje se a už se nedá vrátit. Člověk může chybu napravit příště, ale nemůže se neustále vracet k tomu, co už bylo.
Podobně přistupuje i k potřebě mít všechno pod kontrolou. Čím víc se podle něj člověk snaží ovlivnit každý detail, tím větší hrozí křeč. „Když člověk věří tomu, aspoň trošku, že se věci budou dít spíš dobře než špatně, tak je dobrý to někdy nechat bejt,“ říká.
Divadlo mu dává něco, co obrazovka neumí
Právě živé divadlo je prostředím, ke kterému má stále mimořádně silný vztah. Dvaadvacet sezon strávil v Národním divadle a i po odchodu z něj zůstal intenzivně spojený s jevištěm. Smysl nevidí jen v tom, že se lidé na dvě hodiny pobaví a zapomenou na každodenní starosti. Doufá, že si z některých večerů odnesou něco, co v nich zůstane.
Nemusí přitom jít o velké životní poselství. „Hluboký prožitek je i si dobře odpočinout, prostě se zasmát,“ připomíná. A největší odměnou je pro něj chvíle, kdy po letech někdo vytáhne název starého představení, konkrétní roli nebo dokonce repliku, kterou si stále pamatuje.
O to větší respekt má k paměti, která je pro herce jedním ze základních pracovních nástrojů. Přiznává, že drobná „okna“ samozřejmě zažil také, zásadní výpadek ale zatím ne. „Herec na jevišti, kterej si nepamatuje text, to až nastane, tak se může akorát uklonit,“ říká s nadsázkou.
Umělá inteligence může vytvořit cokoli. Právě v tom vidí problém
Proměnu audiovizuálního světa sleduje Rašilov s určitou skepsí. Technologie podle něj postupně berou obrazům jejich někdejší schopnost člověka ohromit. Dříve se při pohledu na velkolepou filmovou scénu divák ptal, jak ji tvůrci vůbec dokázali natočit. Dnes už ví, že na obrazovce může být prakticky cokoli.
„Vy víte, že vlastně tam může bejt cokoli, cokoli už je možný,“ popisuje. Právě umělá inteligence podle něj tuto hranici posouvá ještě dál. Pokud lze během chvíle vytvořit člověka kráčejícího po stropě nebo prakticky libovolný obraz, část původní fascinace mizí.
Živý zážitek ale podle něj zatím zůstává něčím jiným. S úsměvem proto mluví o hercích jako o „kašpárcích“, které lidé stále potřebují. A zkušenost z posledních sezon mu dává za pravdu – kulturní akce, kterých se účastnil, bývaly podle něj plné. „Nás potřebujou prostě lidi pro to, aby jim bylo fajn,“ říká.
„Herci mají názory.“ Rašilov raději činy
Rašilov se nevyhýbá ani společenským tématům, zároveň ale odmítá představu, že známá tvář musí ke všemu veřejně zaujímat stanovisko. „Vždycky se vlastně lidi, který jsou vidět, buď chtěli vyjadřovat, nebo ne, nebo chtějí zůstat nějakým způsobem objektivní, nebo mají pocit, že jim to nepřísluší,“ říká.
Sám dává přednost konkrétním činům před nekonečnými debatami. „To radši se snažím dělat něco konkrétního, když už jsme u toho, tam, kde vidím, že to má nějaký výsledek,“ vysvětluje. Potřebuje podle svých slov dělat také něco rukama a vidět skutečný dopad toho, čemu věnuje čas. Proto se zapojuje do charitativních aktivit, pomáhá například organizaci Klapeto a podporuje Člověka v tísni.
Přiznává i strach, že jednotlivce převálcuje většina
V některých momentech je Rašilov překvapivě otevřený. Sám sebe označuje za „menšinového voliče“ a s humorem poznamenává, že lidé, kterým dává hlas, většinou volby nevyhrají. Stejně jako cyklista podle něj jednoduše není většinovým účastníkem provozu, ani on se často necítí být součástí většinového proudu.
Za nadsázkou se ale skrývá i skutečná nejistota. „Mám vlastně jako strach normálně z tý většiny, která vás prostě převálcuje,“ přiznává. Přitom jeho vlastní východisko zní až odzbrojujícím způsobem jednoduše: „Proč bysme někomu nepomohli. Vždyť se máme vlastně jako mít rádi.“
Na české společnosti přitom nevidí jen problémy. Naopak ho fascinuje schopnost lidí spojit se ve chvíli, kdy někdo skutečně potřebuje pomoc. „Ta pospolitost nakonec tady je,“ říká a právě v ní hledá jeden z důvodů, proč podle něj není namístě tvrdit, že se máme obecně špatně. Když se objeví konkrétní člověk v nouzi a důvěryhodně se vysvětlí, co potřebuje, lidé podle něj často dokážou zareagovat velmi rychle.