K velmi důležitému svědectví mělo dojít dnes u Obvodního soudu pro Prahu 2, kde se projednává případ herec Adama Krause. Ten čelí obvinění z toho, že v roce 2018 údajně znásilnil svou bývalou partnerku Nikol Enevovou. A to poté, co ji měl předat jejich společného spícího syna. Dnes se na lavici svědků objevila znalkyně v oboru psychologie, která měla za úkol vypracovat posudek nejen a Krause, ale také na Enevovou.
Znalkyně u soudu promluvila o Adamu Krausovi, obviněném ze znásilnění bývalé partnerky
Písemný posudek soudu ale stále nebyl doručen, což by mohlo délku procesu prodloužit. Důvěryhodnost znalkyně také dlouhodobě zpochybňuje Krausova obhájkyně Klára Longa Slámová, podle které je soudní znalkyně Dana Sejkorová podjatá. Jako důvod uvádí, že spolu májí dlouhodobé neshody. To ale Sejkorová rozporuje. „Nemám s doktorkou Slámovou žádný konflikt,“ zaznělo dnes v soudní síni.
Znalkyně popsala Krausovu povahu, která dle ní není násilnická. „Analyzuje své pohnutky, má smysl pro řád a strukturu, je vztahově orientovaný a má zvýšenou potřebu přijetí od druhých,“ řekla o jednom ze synů moderátora Jana Krause, Ten má podle ní také sklony vybírat si ženy křehké a přecitlivělé.
„Přebírá odpovědnost za věci, které nemůže objektivně ovlivnit, ale jeho osobnost má i prvky teatrálnosti. Záleží mu na tom, jak působí,“ uvedla dále, že posuzovaný nemá sklony ani k fabulacím. „Nemá tendence ani k direktivnímu chování,“ uvedla Sejkorová. To jsou slova, která se jistě obhajobě líbí.