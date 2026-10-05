Rozchod Ewy Farne a Martina Chobota byl pro veřejnost velkým překvapením. Manželé, kteří spolu strávili třináct let a vychovávají dvě děti, totiž dlouho působili jako sehraný pár. Při zpětném pohledu se ale zdá, že některé signály, že se v jejich životě něco zásadního mění, přicházely už delší dobu. A nejvýraznější náznaky zazněly přímo z úst Martina Chobota.
„Změnilo se úplně všechno.“ Martin Chobot před rozchodem popsal zásadní životní obrat
Ještě před pár měsíci se Ewa Farna a Martin Chobot políbili před zaplněným Edenem. Přesto už tehdy měli za sebou období, během kterého se podle svých slov snažili najít cestu, aby jim spolu bylo dobře. A když se člověk podívá na jejich výroky z posledního roku, objeví se několik pozoruhodných střípků, které dnes dostávají úplně jiný význam.
Už letos v květnu muzikant otevřeně mluvil o zásadní životní změně. „Loni jsem měl pocit, že jsem se ocitl na rozcestí. Že můžu pokračovat v určitých vzorcích, které jsem kolem sebe celý život viděl, anebo se zastavit a něco změnit,“ svěřil se. Chobot tehdy popsal i velmi osobní boj. „Uvědomil jsem si, že některé věci v mém životě byly hlavně útěkem od sebe sama, od člověka, který se sám ničí a prochází depresemi a úzkostmi. Rozhodl jsem se pro změnu,“ řekl s tím, že právě toto rozhodnutí považuje za své velké štěstí.
Jeho slova přitom naznačovala, že změna se netýkala jen pracovního života. „Mám pocit, že se u mě změnilo úplně všechno, cítím se strašně dobře, soustředím se na sebe a na děti a jsem jim takhle schopný dát mnohem kvalitnější čas,“ popsal tehdy. Zároveň přiznal, že si připadal na řadu věcí sám. „Připadal jsem si na spoustu věcí sám a vzhledem k tomu, že jsem si i sám házel klacky pod nohy svým chováním, tak jsem to těžko zvládal. Všechno to souvisí s tím rozhodnutím pro změnu,“ dodal.
Zajímavě dnes působí také slova Ewy Farne z posledního předávání Českých slavíků, kde získala zlatého i absolutního Slavíka. Když se jí tehdy Blesk ptal na společné objevování se s manželem, zpěvačka vysvětlovala, proč spolu před fotografy příliš nevystupují. „Kdybych tady chtěla být s ním, tak bych tady chtěla být s ním, a ne že se věnuji novinářům, všem kolem, a ne jemu,“ uvedla s tím, že Martin je introvertnější. Zároveň zdůraznila: „Už dlouhodobě to máme takhle nastavené, že se neobjevujeme spolu a nefotíme se u fotostěny. Pro mě je to tady čistě pracovní prostředí.“
Tehdy přitom nic nenasvědčovalo tomu, že by dvojice měla veřejně oznámit konec třináctiletého vztahu. A ještě v červnu se Martin objevil po boku Ewy na jejím velkém koncertu v pražském Edenu, kde spolu zazpívali píseň Ta o nás a před desetitisíci fanoušků se políbili. Dnes už ale víme, že jejich vztah podle společného vyjádření nebyl v pořádku delší dobu. „Poslední roky jsme se snažili najít cestu, aby nám spolu bylo zase dobře,“ přiznali nyní. Žádná třetí osoba podle nich za rozchodem není. Po letech společného života tak jejich cesta jako páru končí, rodiči svých dětí ale zůstávají navždy.