"Zlý bankéř" Tomáš Jeřábek: Byl jsem pankáč, i když jsem nikdy neměl číro

"Nikdy jsem nebyl pankáč, který by nosil koženou bundu a číro. Já jsem byl pankáč myšlením. Dneska by se tomu řeklo, že jsem línej," prozradil herec Tomáš Jeřábek v talkshow 7 pádů Honzy Dědka a dodal: "Dělal jsem si, co jsem chtěl. A dost často jsem kašlal na společenskej řád, konvence, měl jsem z toho problémy. Rodiče ze mě byli nešťastný, ve škole ze mě byli nešťastný, všichni ze mě byli nešťastný, jenom mně to nevadilo."

Jeřábek v pořadu vystoupil i se svou manželkou Halkou Třešňákovou. I ona se pochlubila svými sympatiemi k punku, anarchii a chaosu, a to během svého pobytu v německém Heidelbergu, kam Halčina rodina během komunistického režimu emigrovala. "Já jsem byla jednu dobu punkerka, v Heidelbergu. Byla jsem pro anarchii a určitý chaos, pro alternativu. To bylo parádní. Ale protože jsme byli emigranti z komunistický země a hodně pankáčů tam bylo levicově založených, tak jsem jim vysvětlovala, že takhle, jak vypadají, by to v komunistické zemi neprošlo," řekla tanečnice a herečka s tím, že její tehdejší přátelé třeba četli Kapitál od Karla Marxe, což byla kniha, kterou ona by tehdy v Čechách musela číst, ale rozhodně to nechtěla.

Tomáš Jeřábek a Halka Třešňáková jsou manželé od roku 2015, tři roky poté se jim narodil syn.