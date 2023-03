Zlata Adamovská svého třetího manžela Petra Štěpánka "sbalila" na vrtačku

Deset let manželství letos slaví herecká dvojice Zlata Adamovská a Petr Štěpánek. Dohromady se dali při společném natáčení seriálu Ordinace v růžové zahradě. Teď v pořadu Blízká setkání Štěpánek prozradil, co ho na budoucí manželce fascinovalo.

"My jsme si nejvíc na začátku porozuměli, když jsme se bavili o vrtačkách. Je to neuvěřitelné, že tato krásná žena ví, co je to vrtačka, AKU vrtačka s příklepem," zasnil se při vzpomínkách Štěpánek a pokračoval, že láska k manuální práci je oba spojuje dodnes.

"Oba dva jsme kutilové a oba dva jsme svůj život prošli s tím, že jsme museli 90 procent domácích prací a údržby zvládnout svépomocí," řekl s tím, že postupně se pro ně v rodině vžila přezdívka Pat a Mat, podle slavného dětského seriálu. "Pak nám syn Zlatky nahrál melodii z Pata a Mata do telefonu jako vyzvánění," dodal Štěpánek.

Další společnou vášní obou dvou je cestování. Ostatně žádost o ruku proběhla na safari v Africe. "Cestovat a poznávat jsme mohli začít až po revoluci, takže my to teď pracně doháníme a už teď vím, že na dovolenou pojedeme v listopadu. A rozhodli jsme se, že dokud máme sílu, tak jezdíme dál, a až té síly bude míň, tak se budeme blížit k domovu," prozradil Štěpánek, který se s Adamovskou vypravil třeba do Chile nebo do Indie.

V Chile navštívili i legendární Velikonoční ostrovy, které jim zcela učarovaly. "Ty sochy, které jsou deset metrů vysoké a váží stovky tun, tak si člověk říká, že to není možné, a já tvrdím, že to mají na svědomí mimozemšťani," říká sice se smíchem, ale zcela přesvědčeně.